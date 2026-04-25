Misiune de salvare aerienă

Barsik și Zaghibluk, o pisică și un câine care apăreau regulat în zonele controlate de brigada ucraineană, au fost evacuați cu drona din cauza riscurilor prea mari pentru personalul uman. Deoarece pozițiile de pe linia frontului erau sub foc constant, animalele au fost singurele „pasagere” ale unei misiuni de salvare aeriene pe o distanță de 10 km, potrivit CNN.

Operațiunea a necesitat abilități speciale din partea pilotului dronei, spune Nadia Zamriga, care a trebuit să zboare cu animalele aproximativ 10 kilometri înainte de a ateriza „ușor”, relatează CNN.

Finalul evacuării a adus o veste neașteptată. Barsik a fost identificat de „tatăl său adoptiv”, un militar rănit în lupte care se recuperează în prezent. Conform declarațiilor făcute de Zamriga, soldatul și pisica salvată urmează să se reunească în perioada următoare.

„Stresul provocat de zbor a trecut foarte repede”

Zaghibluk, între timp, stă cu trupele în poziția lor din spate, departe de linia frontului, unde, a spus Zamriga, se simte foarte bine. „Stresul provocat de zborul cu drona a trecut foarte repede. Aceste animale sunt alături de băieți de doi ani și nu sunt dispuse să renunțe la camaradul lor”, a mai spus ea.

Misiunile de salvare a miilor de necuvântătoare din zonele de conflict sunt coordonate de Inga Sakada. În calitate de directoare operațională a UAnimals, aceasta conduce una dintre cele mai vaste rețele din Ucraina care se ocupă de evacuarea și îngrijirea medicală a animalelor prinse în teatrul de război.

„De două ori pe lună, echipa noastră de veterinari se deplasează în zona frontului și lucrează nonstop, uneori de la 7 dimineața până la 10 seara, tratând, vaccinând și sterilizând toate animalele aduse la noi”, a spus ea, adăugând că între 500 și 600 de animale pot fi tratate în timpul unei singure misiuni veterinare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE