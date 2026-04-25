Suspendarea temporară a furnizării apei

Apa Nova demarează o amplă campanie de modernizare a rețelei de apă rece din București. În zilele următoare, echipele de intervenție vor acționa în mai multe puncte cheie din oraș, fapt ce va impune suspendarea temporară a furnizării apei în diverse cartiere ale Capitalei, relatează televiziunea PRO TV.

Restricțiile de furnizare a apei vizează sectoarele 1, 2, 4 și orașul Otopeni. Lucrările sunt programate să dureze între câteva ore și câteva zile, în funcție de zona și tipul intervenției necesare.

Între 27 aprilie și 2 mai 2026, furnizarea apei va fi sistată alternativ pe numeroase străzi și artere importante din zonele vizate. Compania a anunțat că intervalele orare de intervenție variază în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

Lista străzilor afectate

Sector 1:

Strada Lița, Strada Izbiceni, Strada Turnu Roșu, Strada Acumulatorului, Strada Piatra Morii, Strada Căiuți; (în data de 30.04.2026 intervalul 09:00 – 18:00)

Bulevardul Expozitiei; (Din data de 29.04.2026, ora 09:00, până in data de 02.05.2026, ora 13:00)

Strada Avram Iancu, Strada Ardealului, oraș Otopeni; (Din data de 28.04.2026, ora 23:00, până in data de 29.04.2026, ora 06:00)

Strada Golovița, Strada 16 Februarie, Strada Proletarului nr. 39A, Strada Petru și Pavel; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 19:00)

Strada Daimaca Victor, Intrarea Daimaca Victor, Strada Izbiceni, Strada Coralilor; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 18:00)

Strada Liliacului; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 13:00)

Strada Clăbucet, Strada Săcele, Bulevardul Mihalache Ion; (27.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 19:00)

Sector 2:

Șoseaua Mihai Bravu; (29.04.2026 în intervalul orar 10:00 – 19:00)

Bulevardul Theodor Pallady; (29.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 16:00)

Sector 4:

Strada Turnu Măgurele; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 13:00).

