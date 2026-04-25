Suspendarea temporară a furnizării apei

Apa Nova demarează o amplă campanie de modernizare a rețelei de apă rece din București. În zilele următoare, echipele de intervenție vor acționa în mai multe puncte cheie din oraș, fapt ce va impune suspendarea temporară a furnizării apei în diverse cartiere ale Capitalei, relatează televiziunea PRO TV.

Restricțiile de furnizare a apei vizează sectoarele 1, 2, 4 și orașul Otopeni. Lucrările sunt programate să dureze între câteva ore și câteva zile, în funcție de zona și tipul intervenției necesare.

Între 27 aprilie și 2 mai 2026, furnizarea apei va fi sistată alternativ pe numeroase străzi și artere importante din zonele vizate. Compania a anunțat că intervalele orare de intervenție variază în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

Lista străzilor afectate

Sector 1:

  • Strada Lița, Strada Izbiceni, Strada Turnu Roșu, Strada Acumulatorului, Strada Piatra Morii, Strada Căiuți; (în data de 30.04.2026 intervalul 09:00 – 18:00)
  •  Bulevardul Expozitiei; (Din data de 29.04.2026, ora 09:00, până in data de 02.05.2026, ora 13:00)
  • Strada Avram Iancu, Strada Ardealului, oraș Otopeni; (Din data de 28.04.2026, ora 23:00, până in data de 29.04.2026, ora 06:00)
  • Strada Golovița, Strada 16 Februarie, Strada Proletarului nr. 39A, Strada Petru și Pavel; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 19:00)
  • Strada Daimaca Victor, Intrarea Daimaca Victor, Strada Izbiceni, Strada Coralilor; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 18:00)
  • Strada Liliacului; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 13:00)

Strada Clăbucet, Strada Săcele, Bulevardul Mihalache Ion; (27.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 19:00)

Sector 2:

  • Șoseaua Mihai Bravu; (29.04.2026 în intervalul orar 10:00 – 19:00)
  • Bulevardul Theodor Pallady; (29.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 16:00)

Sector 4:

  • Strada Turnu Măgurele; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 – 13:00).
MApN explică de ce avioanele Eurofighter nu au doborât drona rusească Geran-2 cu explozibil căzută în Galați, deși piloții au primit permisiunea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Captură surpriză la vamă. Ce au descoperit polițiștii într-un microbuz care venea din Ucraina
Știri România 21:15
Captură surpriză la vamă. Ce au descoperit polițiștii într-un microbuz care venea din Ucraina
Proiect de lege pentru culoarul de salvare. Ce reguli ar putea fi introduse în Codul Rutier
Știri România 20:22
Proiect de lege pentru culoarul de salvare. Ce reguli ar putea fi introduse în Codul Rutier
Parteneri
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Adevarul.ro
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Orașul din România în care gimnastica se transformă în monument. Sandra Izbașa și Cătălina Ponor sunt omagiate
Fanatik.ro
Orașul din România în care gimnastica se transformă în monument. Sandra Izbașa și Cătălina Ponor sunt omagiate
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Danciu dat afară din Casa Iubirii, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Stiri Mondene 20:58
Danciu dat afară din Casa Iubirii, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Stiri Mondene 16:57
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
ObservatorNews.ro
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Parteneri
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Mediafax.ro
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax.ro
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 15:10
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 13:18
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei adversare a României
Fanatik.ro
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei adversare a României
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal