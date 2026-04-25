MAE condamnă „violarea spațiului aerian al României”

MAE și-a exprimat „protestul hotărât” față de acest act considerat „inacceptabil”. O dronă rusească, ce avea încărcătură explozivă, s-a prăbușit într-o gospodărie din Galați în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 25 aprilie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian de către o dronă rusească purtând încărcătură explozivă și prăbușirea acesteia în cursul nopții trecute într-o zonă locuită din municipiul Galați. Partea română a condamnat violarea spațiului aerian al României și a exprimat protestul hotărât față de acest act inacceptabil, care reprezintă o încălcare a suveranității României, precum și o escaladare serioasă a securității regionale”, a transmis MAE într-un comunicat.

De asemenea, s-a atras atenția asupra „riscurilor de o deosebită gravitate pentru securitatea și siguranța cetățenilor români”.

MAE a mai solicitat încă o dată părții ruse să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România, „care au consecințe extrem de serioase și asupra țării noastre”.

„În cadrul convocării ambasadorului rus a fost reamintită responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Partea rusă își încalcă flagrant și sistematic obligațiile fundamentale legate de respectarea suveranității, integrității teritoriale, securității și păcii. Agresiunea neprovocată și războiul ilegal la scară amplă pe care Rusia le duce de peste patru ani împotriva unui stat suveran reprezintă o amenințare persistentă și gravă nu doar la adresa Ucrainei, ci și a întregii regiuni a Mării Negre”, potrivit sursei citate.

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a decis sâmbătă, 25 aprilie, să îl convoace la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, după ce o dronă rusească s-a prăbușit într-o gospodărie din Galați.

MAE a adăugat că Rusia „a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației”, ceea ce reprezintă „un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional”.

Vladimir Lipaev este ambasador al Rusiei în România din iunie 2024.

