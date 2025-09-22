N-au lipsit nici actorul Șerban Pavlu, care și-a adus aminte de vremurile în care evolua pentru echipa liceului Ion Neculce sau Horia Brenciu, care a trăit intens meciurile baiatului său, Toma, care a evoluat în competiția oficială de baschet 3×3 la categoria sub 12 ani. 

Peste 2.000 de oameni au făcut sport și mișcare la festivalul de sport urban organizat în parcarea Primăriei Sectorului 1, iar la competiția de baschet oficială de baschet 3×3, care a ajuns la sezonul 20 din istorie, au evoluat peste 400 de jucători. 

Bogan Stelea și Ionuț Badea au fost remarcații meciului celebrităților la care au mai participat și Ionel Dănciulescu, Marius Niculae, Gică Mihali, baschetbaliștii Virgil Stănescu și Hristu Șapera, voleibalista Larisa Vasilică și primarul Sectorului 1, George Tuță. 

Ionuț Badea și-a demonstrat talentele de conducător de joc și pe terenul de baschet, distribuind câteva pase decisive spectaculoase, care au primit aplauze zgomotoase din tribune, în timp ce lui “Arnold” nu i-a stat nimeni în cale sub panou, echipa sa câștigând detașat partida cu 11-6. 

Cu crosa pe terenul de baschet

Rugbyștii și hocheiștii de la Sportul Studențesc au fost la rândul provocați să joace baschet la BCR Sport Arena Streetball. Ei au primit un sprijin important pe teren de la două reprezentante ale echipei de baschet 3×3 Rapid București, jucătoarea Alexandra Bobar și antrenoarea Seda Erdogan. 

Hocheiștii au avut câștig de cauză în cele din urmă, scor 5-4 iar la final au adus și crosele și pucurile pe terenul de baschet.

Campioni stabiliți după finale electrizante

Componenți ai echipelor naționale de baschet 3×3 ale României, Mihnea Brie și Mihai Stănescu au câștigat titlul la categoria Open Masculin, alături de coechipierii lor Matei Curea și ucrainianul Oleh Bondarenko. Echipa lor, MBM Team a învins în finală echipa UPT Pitbulls, din Timișoara, scor final 15-10. Brie a fost desemnat Tissot MVP, și a fost recompensat cu un ceas al mărcii elvețiene oferit de către Albini Prassa. 

Cea mai disputată finală a fost cea de la categoria U21 feminin. Acolo Amira Bouchedid și-a dus echipa către victorie cu o aruncare magistrală de 2 puncte, în prelungiri. Astfel Farul Constanța a învins cu 13-12 echipa Na situație. Bouchedid a fost desemnată Horizon Rising Star MVP la feminin iar aceeași onoare i-a revenit la masculin lui Robert Spoitoru, de la campioana Belelele. 

Baschetul 3×3 a fost folosit și ca un instrument de integrare și incluziune a persoanelor cu dizabilități. Meciurile de baschet în scaun rulant organizate în parteneriat cu Fundația Motivation România sau cele de baschet unificat, realizate în parteneriat cu Special Olympics România au demonstrat încă o dată că sportul nu este bun doar pentru sănătate ci și pentru a crea un cadru social pentru toată lumea. 

Peste 10 zone de sport urban

Zonele de volei, tenis de masă, fotbal-tenis, pickleball, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, sărituri cu coarda, skateboard, dans, gaming, precum și jocurile tematice au fost la dispoziția fanilor de dimineața până seara. 

Sportivii cluburilor Rapid București, Sportul Studențesc, CSM București sau Academia de fotbal Sport Team și-au mutat antrenamentele în parcul sportiv temporat amenajat în parcarea Primăriei Sectorului 1. Antrenamentele de volei au fost coordonate, printre alții, și de legendarul Dan Gîrleanu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova, în prezent coordonator al loturilor de copii de la CSM București. 

Hot Jumps și Vlad Chirilă au readus atât adulților cât și copiilor bucuria de a sări coarda, atât ca metodă de recreere cât și ca metodă de antrenament. 

Slam-dunk pe skateboard

Echipa de skateri care reprezinta Spot, singurul skate park indoor din Bucuresti, a încântat cu o serie de demonstrații și workshopuri de-a lungul weekend-ului și au re-creat pe terenul principal, după 10 ani, unul dintre momentele inedite de la Bucharest Challenger 2015 și anume un slam-dunk de pe skateboard. 

Fie că a fost vorba de acrobații de la Face Team, deținători a 15 recorduri Guiness sau de artiștii Circului Metropolitan București, Duo Badea, Bobi și Mihail sau Matei, momentele de entertainment au avut un singur numitor comun: înălțimea! 

Acrobațiile aeriene au ținut cu sufletul la gură audiența iar majoretele iSports Dancers au animat pauzele dintre meciuri, pentru un show total. 

Finala BCR Sport Arena Streetball a fost organizată cu sprijinul Primăriei Sectorului 1 și este susținută de: BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing,  Kandia,  Horizon, Tissot, BCR Asigurări de Viață, Subaru prin SMT Pallady, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM. 

