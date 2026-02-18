Alegi după preț

Cea mai mare eroare vine din faptul că majoritatea oamenilor cumpără husa ca pe un accesoriu și nu ca pe un echipament de protecție. Dacă lucrezi la birou, scapi telefonul rar și îl ții mai mult pe masă, ai nevoie de alt tip de husă față de cineva care merge mult, filmează, urcă pe munte sau își ține telefonul în buzunar cu chei și monede.

Husele ieftine arată similar cu multe modele de huse pentru iPhone 15 Plus, dar nu au structuri interne de absorbție a șocului, iar diferența dintre un colț ranforsat și unul rigid se vede fix în momentul în care telefonul lovește asfaltul de la 1.2 metri.

Materialele contează mai mult decât brandingul

Siliconul moale ieftin, pe care îl găsești la 30–50 lei, își pierde elasticitatea în câteva luni, devine lucios, alunecos și începe să se lărgească în colțuri. TPU-ul de calitate sau compozitele hibrid folosite de brandurile mid-range și premium își păstrează forma 18–24 luni fără deformări.

În testele de laborator, diferența de absorbție a energiei la impact poate ajunge la 20–30%. Pe scurt, două huse care arată identic în poze pot avea comportament complet diferit când telefonul cade pe gresie.

Ignori compatibilitatea cu încărcarea wireless și MagSafe

Mulți aleg husa fără să se uite dacă e optimizată pentru încărcare wireless sau MagSafe, iar apoi apare mirarea că telefonul se încarcă lent sau se încălzește excesiv. O husă groasă, fără aliniere magnetică, reduce eficiența transferului de energie, iar pierderea se transformă în căldură.

O husă MagSafe bine construită permite încărcarea la 15W stabil, pe când una standard poate coborî la 5–7.5W. Pe termen lung, temperaturile mai mari accelerează degradarea bateriei lithium-ion, iar după 18–24 luni autonomia zilnică începe să scadă vizibil.

Nu iei în calcul ergonomia reală

Un iPhone Pro Max cântărește deja peste 220 grame, iar cu o husă groasă, ajungi ușor la 260–280 grame. Pare o diferență mică, dar după o zi întreagă de scroll, filmat sau editat, începe să conteze la încheietură. Textura materialului este un alt detaliu ignorat des. Siliconul ieftin adună scame și creează frecare în buzunar, pe când policarbonatul mat sau kevlarul sintetic oferă aderență mai bună fără să se lipească de textile.

Subestimezi rolul marginilor și al protecției camerei

Modulele foto de pe modelele noi de iPhone ies destul de mult în relief, iar o husă prost proiectată lasă lentilele vulnerabile. La fel și marginile frontale: husele premium ridică ecranul cu 1–1.3 mm peste suprafața de contact, ceea ce reduce riscul de fisuri la impact frontal.

Pare că economisești când cumperi o husă mai ieftină, dar dacă o schimbi la fiecare 6 luni pentru că se degradează, ajungi la același cost anual ca o husă mai scumpă care rezistă 2 ani. În plus, o singură căzătură care sparge spatele unui iPhone poate însemna 1.200–2.000 lei reparația, în funcție de model. Din această perspectivă, diferența dintre o husă mai ieftină și una mai scumpă devine brusc irelevantă.

