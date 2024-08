Este evident că încrederea și relațiile interpersonale joacă un rol esențial în crearea unui mediu de lucru armonios și productiv, rol demonstrat și de sondajele realizate la nivel național de Genesis Property, companie fondată de Liviu Tudor. O echipă în care membrii se bazează unul pe celălalt poate face față mai bine provocărilor, poate fi mai eficientă și are capacitatea de a gestiona mai bine eventuale probleme și conflicte. Însă, în lipsa încrederii, chiar și cea mai competentă echipă poate eșua din cauza lipsei de comunicare, coeziune și cooperare.

Însă, este foarte important de reținut că încrederea nu este ceva ce poate fi impus sau construit peste noapte. Aceasta necesită timp, răbdare și, cel mai important, interacțiuni autentice între oameni. Într-o lume în care munca hibridă și telemunca au devenit tot mai răspândite, s-ar putea crede că tehnologia poate substitui interacțiunile față în față. Deși instrumentele digitale sunt extrem de utile pentru colaborare, ele nu pot înlocui complet contactul uman direct, care este esențial pentru construirea unei relații de încredere solide. Interacțiunile față în față, la birou, permit angajaților să își cunoască mai bine colegii, să interpreteze corect limbajul nonverbal și să dezvolte o înțelegere mai profundă a valorilor și motivațiilor celorlalți. Aceste elemente sunt cruciale pentru crearea unui sentiment de siguranță și apartenență, care, la rândul său, întărește încrederea.

Recomandări Destinul tragic al Mariei, femeia care a murit la 45 de ani operată la mandibulă, deși suferise un infarct. Malpraxis „pedepsit” de justiție cu 150.000 de euro

Încrederea, mai importantă decât experiența profesională

Astfel, deși ce competențele și experiența profesională rămân aspecte importante în procesul de recrutare și formare a echipelor, încrederea a devenit calitatea principală căutată de liderii organizațiilor moderne. Pentru a cultiva această încredere, interacțiunile față în față rămân un ingredient esențial, chiar și în era digitalizării și a muncii hibride. Managerii care recunosc și valorifică importanța încrederii în echipă sunt cei care vor reuși să creeze un mediu de lucru care să susțină evoluția profesională și personală a angajaților. Atunci când iau în considerare angajatul sau echipa ideală, din ce în ce mai mulți manageri pun încrederea mai presus de alte calități, cum ar fi expertiza sau competențele. Această schimbare reflectă o înțelegere mai profundă a ceea ce face ca echipele să fie cu adevărat eficiente.

Competențele tehnice și experiența, deși importante, nu sunt suficiente în sine pentru a asigura succesul. O persoană foarte calificată, care nu are încredere în colegii săi – sau nu are încrederea acestora – poate crea fricțiuni în interiorul unei echipe. Pe de altă parte, un membru al echipei care poate fi mai puțin experimentat, dar este demn de încredere, poate fi un avantaj mult mai mare pentru echipă. În ciuda unei experiențe mai redus, poate avea o contribuție mai mare la succesul echipei, pe termen lung. În plus, încrederea nu înseamnă doar să crezi în abilitățile cuiva, dar și în integritatea sa, în angajamentul său față de succesul echipei și în dorința sa de a-i sprijini pe ceilalți. Aceste calități sunt cele care unesc o echipă, permițându-i să treacă peste dificultăți și să obțină succes pe termen lung.

Urmărește-ne pe Google News