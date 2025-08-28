Japonia în culorile toamnei – o experiență de neuitat între tradiție și modernitate

Oferta completă o găsești aici: Circuit Japonia – Culorile Toamnei .

De ce să alegi acest circuit?

Japonia este o destinație unică, iar această excursie îți oferă șansa să descoperi esența ei:

Tokyo , metropola futuristă, unde zgârie-norii se ridică lângă temple vechi de sute de ani.

, metropola futuristă, unde zgârie-norii se ridică lângă temple vechi de sute de ani. Kyoto , inima culturală a țării, cu temple aurite, grădini zen și celebra pădure de bambus.

, inima culturală a țării, cu temple aurite, grădini zen și celebra pădure de bambus. Osaka , orașul cosmopolit al divertismentului și gastronomiei.

, orașul cosmopolit al divertismentului și gastronomiei. Hiroshima și Insula Miyajima , locuri încărcate de istorie și spiritualitate.

, locuri încărcate de istorie și spiritualitate. Hakone și Muntele Fuji, simboluri ale naturii japoneze, perfecte pentru fotografii spectaculoase.

Mai mult, vei călători cu trenul-glonț Shinkansen și vei experimenta civilizația japoneză în una dintre cele mai frumoase perioade ale anului – toamna, când frunzișul devine un spectacol natural.

Programul pe scurt

Circuitul începe la Tokyo, unde vei vizita Templul Asakusa Kannon, Grădina Palatului Imperial și cartierul Ginza. Urmează o croazieră pe râul Sumida și o excursie opțională la Nikko.

În Hakone și zona Lacului Kawaguchi vei admira Muntele Fuji, iar la Kyoto vei descoperi Pavilionul de Aur și altarul Fushimi Inari, celebru pentru miile de porți torii.

La Osaka, vei explora Castelul Himeji și vei admira panorama orașului de la Umeda Sky Building. Excursiile opționale la Hiroshima și Miyajima completează călătoria cu lecții de istorie și peisaje spectaculoase.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Costum tradițional japonez. Foto: Unsplash

Cât costă și ce este inclus?

Excursia are un preț final redus printr-o ofertă Last Minute.

Tariful include:

biletele de avion București – Tokyo – București (via Istanbul),

taxe de aeroport,

cazare 3* cu mic dejun în Tokyo, Hakone, Kyoto și Osaka,

croazieră pe Lacul Ashi,

intrări la obiectivele turistice,

transport intern conform programului,

ghizi locali și ghid român însoțitor.

O experiență care îți rămâne în suflet

Japonia nu este doar o destinație, ci o călătorie culturală și spirituală. Vei fi impresionat de politețea oamenilor, de ordinea impecabilă din orașe, dar și de contrastul fascinant dintre tradiție și modernitate. Fiecare zi este o lecție de istorie, o poveste despre reziliență și frumusețe.

Alte circuite cu avionul

Dacă Japonia nu este singura destinație de pe lista ta, Europa Travel îți propune și alte circuite cu avionul în locuri spectaculoase precum Peru, Australia sau Egipt.

Cum rezervi?

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Simplu și rapid: scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 pentru rezervări sau informații suplimentare ori consultă detaliile complete pe europatravel.ro.

Alege să descoperi Japonia în culorile toamnei și trăiește o experiență de călătorie pe care nu o vei uita niciodată.

Foto: Unsplash