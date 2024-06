La școală cu trotineta electrică? Una dintre cele mai bune variante este AERIUM AOVO PRO

Ca alternativă modernă și ecologică, pe lângă bicicletă, este trotineta electrică AERIUM AOVO PRO de la magazinul online Aeriumshop.ro. Este perfectă pentru călătoriile urbane nu numai datorită prețului relativ scăzut, ci și multor funcții interesante și unui design compact cu bun-gust. Haide să o analizăm mai atent!

Cea mai bună din categoria sa

Cele mai mari avantaje ale trotinetei includ combinația de putere decentă (350 W) cu o capacitate relativ mare a bateriei (10,5 Ah) și o viteză maximă de 31 km/h. Rețineți că nu trebuie să depășiți viteza de 25 km/h în oraș. Bateria inteligentă cu litiu beneficiază de tehnologia de recuperare a energiei, care asigură frânarea împreună cu motorul. Deci, puteți atinge o autonomie de până la 35 de kilometri, dar depinde de stilul de condus, de greutatea utilizatorului și de alți factori. În același timp, o încărcare durează doar 5 ore, așa că o puteți încărca chiar și în timpul orelor sau la serviciu, dacă, bineînțeles, împrejurările o permit.

În plus, AERIUM AOVO PRO vă va impresiona prin greutatea redusă. Cântărește doar 12,5 kg, dar are o sarcină utilă de până la 120 kg. Și, în plus, o puteți plia cu ușurință și transporta oriunde aveți nevoie. Deci, o puteți transporta cu trenul sau autobuzul. Probabil că nu vă va surprinde că se poate lăuda cu titlul de câștigătoare a celui mai bun test de trotinete.

Trotinetă electrică

Puteți găsi toate informațiile necesare pe afișajul LCD în timp ce conduceți și, de asemenea, în aplicația mobilă după asocierea cu smartphone-ul. Este disponibilă pentru iOS și Android și funcționează simplu datorită conexiunii Bluetooth. În timp real, puteți vedea starea bateriei, autonomia și viteza curentă în aplicație. Un limitator de viteză, un control de croazieră sau blocarea de la distanță a trotinetei parcate sunt, de asemenea, la mare căutare.

Cheltuieli minime, efect maxim

Fiecare elev va aprecia o trotinetă care nu va face gaură într-un buget limitat și, în același timp, va arăta bine. De asemenea, AERIUM AOVO PRO îndeplinește perfect aceste criterii. Este produsă în culorile negru și gri, cu mici detalii roșii. Deci, cu siguranță, nu pare plictisitoare, dar, pe de altă parte, nici nu este înzorzonată și puteți străbate cu ușurință străzile orașului.

O plimbare sigură și confortabilă în centrul orașului și la periferie va fi asigurată și de roți anti-alunecare fără tub cu dimensiunea de 8,5 inchi, precum și de un nivel suficient de ridicat de protecție împotriva umezelii și a particulelor de praf, care are o valoare IP64.

Dacă respectați regulile de circulație și vă protejați cu o cască, puteți chiar să o conduceți și noaptea printre mașini. În astfel de momente, lanterna LED din față și lampa de avertizare din spate vă vor ajuta foarte mult. Puteți vedea atât de bine drumul și, în același timp, alți șoferi vă vor vedea. Cu toate acestea, vă recomandăm întotdeauna să aveți grijă suplimentară.

De unde o puteți achiziționa?

Compromisurile nu merită, nu numai atunci când alegeți trotineta în sine, ci și marca. Aveți întotdeauna cea mai mare siguranță doar cu vânzătorii verificați. Vă recomandăm magazinul online Aeriumshop.ro, unde puteți găsi și multe alte trotinete la prețuri avantajoase, precum și sfaturi de la specialiști cu experiență.

Trotineta comandată va ajunge la dvs. acasă în câteva zile și tot ce trebuie sa faceți este o simplă asamblare. Dacă se întâmplă să aveți vreo problemă cu aceasta, puteți contacta din nou direct linia de clienți Aeriumshop, de unde veți primi sfaturile necesare. De asemenea, sunteți asigurat de un serviciu de garanție de calitate și de disponibilitatea pieselor de schimb.

Cerințele legale pentru conducerea unei trotinete electrice pot varia de la o țară la alta. Operatorul trotinetei electrice este obligat să se informeze cu privire la reglementările legale actuale.

Sursa de imagine: Aeriumshop.ro

