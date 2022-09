Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

În ultimii 18 ani, Notino a devenit magazinul online cu una dintre cele mai variate selecții de parfumuri și de produse cosmetice. Astfel, în momentul de față, clienții pot alege dintre 82.000 de produse unice de la 1.500 de branduri globale sau locale, ceea ce a adus brandului an de an premiul pentru cel mai bun beauty e-shop.

Echipa Notino lucrează constant pentru a oferi zilnic clienților săi oferte cât mai noi și cât mai bune. Ți s-a întâmplat vreodată să încerci un parfum într-unul dintre magazine și apoi să-l cauți online pentru a-l cumpăra mai ieftin? La Notino nu este cazul pentru că retailerul garantează aceleași prețuri excelente la e-shop, în magazinele fizice și prin aplicația de pe telefonul mobil.

În cazul în care ți s-au terminat parfumurile sau cosmeticele trebuie să știi că astăzi vei putea achiziționa astfel de produse de calitate de la cele mai cunoscute branduri beneficiind de numeroase reduceri pe care Notino le pune la dispoziția clienților săi. Pachetele cu valoarea de peste 250 de lei pot fi livrate gratuit la oricare dintre magazinele lor, iar dacă alegi unul dintre transportatorii externi ai Notino, taxa de transport pornește de la 12 lei.

Astfel, oferta pregătită pentru astăzi include discounturi importante la sute de parfurmuri pentru femei și bărbați, seturi cadou, dar și la parfurmuri pentru locuința ta de care trebuie să profiți. În oferta de azi de pe Notino.ro sunt disponibile reduceri de până la 20%, iar toate produsele sunt disponibile la brandurile selectate și pot fi cumpărate mai ieftin doar cu codul brand20 în coșul de cumpărături. Campania mai este valabilă până la data de 2 octombrie și nu se aplică produselor aflate la promoție sau în lichidare de stoc.

Pentru doamne și domnișoare, Notino a pregătit o ofertă de nerefuzat la Versace Crystal Noir Eau de Parfum pentru femei. Apa de parfum Versace Crystal Noir te învăluie într-un voal luxos de aromă catifelată, iar parfumul floral oriental cu note de fructe oferă atât celei care-l folosește, cât și celor din jurul acesteia o experiență magică.

Un alt parfum foarte popular în rândul reprezentantelor sexului frumos este Dolce & Gabana The One Eau de Parfum pentru femei. Apa de parfum Dolce & Gabbana The One combină tonuri moderne de fructe cu clasicul buchet oriental de flori albe, adesea întâlnit în arta parfumeriei. Este recomandat pentru zile mai reci și seri excepționale.

Printre cele mai populare parfumuri bărbătești este Versace Eros Eau de Parfum pentru bărbați. Prospețimea aromei este dată de notele de frunze de mentă, coajă de lămâie și măr verde. O senzualitate captivantă este oferită de notele orientale și fascinante de boabe de tonka, chihlimbar și vanilie senzuală. Tonurile lemnoase de lemn de cedru din Atlas și Virginia se amestecă cu vetiverul intens și mușchiul de stejar pentru un plus de putere și rafinament.

În același timp, în oferta de astăzi de parfumuri este inclusă și Dolce & Gabana The One for Men Intense Eau de Parfum pentru bărbați. Lansat pe piață în 2020, acest parfum debutează cu o combinație de chiparos dulceag și neroli ușor picant, iar la scurt timp apare o briză caldă de lemn de cașmir. Îndrăzneața combinație de note parfumate, contrastante până la extrem, vă subliniază intens masculinitatea naturală.

Din gama de odorizante pentru locuințe îți recomandăm Lalique Yuzu Shikoku – Japan spray pentru cameră. Odorizantul de cameră parfumează minunat încăperile cu o singură pulverizare și datorită efectului imediat, te poți bucura în permanență de o aromă plăcută de fructe citrice.

Dacă dorești să faci un cadou deosebit unei persoane dragi poți alege Set cadou unisex Reminiscence Patchouli Blanc. Setul conține parfum la 100 ml și loțiune parfumată pentru corp 75 ml și oferă modul ideal ca iubitul sau iubita să se bucure și mai mult de parfumul preferat. Regăsiți minunatul parfum nu doar în flacon, ci și în produsele pentru îngrijirea corpului.

Așadar, nu rata oferta pregătită astăzi de Notino.ro la parfumurile pentru femei și bărbați, dar și la cele pentru casă. Cu siguranță te vei simți mai bine folosind produse de calitate, care acționează benefic asupra corpului tău și care îți oferă o stare de bine. De asemenea, odorizantele pentru cameră te vor ajuta să creezi o atmosferă plăcută la tine acasă. În funcție de preferințele și de nevoile tale poți alege ceea ce este cel mai potrivit pentru tine și locuința ta, însă primul pas este să cercetezi variantele existente.

