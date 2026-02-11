Modelele studioului au ocupat din nou toate cele trei poziții ale podiumului într-un concurs LiveJasmin, o performanță rar întâlnită la nivel mondial.

Podium integral Gloria Agency

Clasamentul competiției demonstrează succesul de notorietate obținut de Gloria Agency, prin modelele sale, și dominarea scenei internaționale de videochat:

Locul I a fost ocupat de Lana. Este unul dintre modelele emblematice ale Gloria Agency, revenit în forță pe platforma LiveJasmin. LanaRhode a definit imaginea studioului în etapele sale de creștere și a contribuit semnificativ la consolidarea echipei. Revenirea sa nu a fost doar un simplu comeback, ci o reconfirmare a valorii și a performanței la cel mai înalt nivel ;

Locul II a revenit modelului Valerie , parte a Gloria Agency din noiembrie 2025. A avut o evoluție accelerată și un parcurs remarcabil, demonstrând că, într-un cadru profesionist, bine structurat, performanța poate fi atinsă într-un timp foarte scurt ;

Locul III: Olivia reprezintă un talent aflat la început de drum, care a confirmat că potențialul susținut corect și constant se transformă în performanță reală.

Cum se construiește performanța: sistem, strategie și oameni

La Gloria Agency, rezultatele nu sunt niciodată întâmplătoare, ci construite printr-un sistem complex, testat și perfecționat în timp.

“Performanța noastră se bazează pe management individual, asigurat de foste modele de top, pe strategii adaptate personalității, obiectivelor și ritmului de evoluție al fiecărui model, precum și pe suport tehnic, emoțional și strategic disponibil permanent, 24/7. În paralel, investițiile constante în imagine și branding, alături de revenirea strategică a modelului nostru emblematic, pe platforma LiveJasmin, ne consolidează vizibilitatea și stabilitatea pe termen lung. Prin această abordare integrată, talentul este transformat în cariere solide, nu doar în câștiguri de moment”, a declarat Liviu Berbece, CEO Gloria Agency, studio cu încasări de peste 9 milioane USD, în 2025.

Performanță recunoscută la nivel mundial

Industria de videochat nu mai este de mult una locală. Competiția este globală, iar standardele sunt din ce în ce mai ridicate. Faptul că modelele Gloria Agency domină topurile LiveJasmin confirmă poziționarea studioului pe scena internațională.

O echipă, o reușită: victoria, sărbătorită împreună

Rezultatele obținute reflectă nu doar talentul individual al modelelor, ci și forța unei echipe care știe să construiască performanță pe termen lung și să ofere stabilitate, direcție și viziune.

“Pentru Gloria Agency, succesul nu este niciodată unul solitar. Anunțarea podiumului a fost sărbătorită alături de întreaga echipă, într-o atmosferă de emoție și recunoștință, cu: flori, șampanie, confetti, zâmbete și bucurie autentică. Astfel de momente reflectă cultura agenției noastre unde am construit o comunitate în care performanța este apreciată, iar oamenii sunt mereu pe primul loc”, a subliniat Liviu Berbece.

Ce urmează: consolidare, creștere și obiective și mai mari

După un astfel de rezultat, Gloria Agency continuă consolidarea poziției de top pe platformele internaționale. Astfel, urmărește descoperirea de noi talente și susținerea modelelor existente pentru atingerea unor niveluri și mai ridicate de performanță.

Marele obiectiv: premiul LiveJasmin de 1 milion de dolari

Gloria Agency are ca obiectiv asumat pe termen scurt obținerea marelui premiu LiveJasmin de 1 milion de dolari, cares să transforme un vis în realitate bazată pe muncă, strategie și determinare. Studioul are echipa și modelele capabile să obțină o asemenea performanță.

“Podiumurile din recentele competiții LiveJasmin confirmă performanța globală a Gloria Agency, care nu urmează trenduri, ci le creează. Iar începutul abia se scrie”, concluzioneză CEO Liviu Berbece.

