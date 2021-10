Halloween se apropie și este timpul să îți îmbrățișezi partea întunecată, pregătindu-te pentru noaptea dedicată zombilor și vrăjitoarelor. Umple-ți coșul de cumpărături virtual cu cele mai originale costume, aprovizionează-te cu gustări și creează cele mai înspăimântătoare cocktailuri pentru Halloween! Ideea cocktailurilor nu te încântă prea tare? Nicio grijă, pe Alcool Discount vei descoperi băuturi de tot felul la reduceri uriașe, gata să ia parte la Halloweenul tău.

Băuturile sunt îmbrăcate în costume…pardon, reduceri mari pe Alcool Discount – pentru un Halloween de excepție

Când zilele se scurtează și temperaturile încep să scadă, Alcool Discount îți oferă cele mai fierbinți reduceri ale sezonului, pentru a te distra nelimitat în timpul petrecerii de Halloween! Ești gata să descoperi reducerile înfricoșătoare de pe Alcool Discount?

Alcool Discount a intrat în spiritul Halloweenului și a pregătit o întreagă gamă de băuturi la reduceri…înfricoșător de mari!

Mai sunt doar câteva zile până la Halloween, iar Alcool Discount a luat deja măsuri. Evident, nu există Halloween fără băuturile care îți înveselesc seara – consumate cu măsură, bineînâeles. Și dacă nu vrei să te regăsești în fața unei întâmplări neplăcute, este bine și să îți faci din timp o rezervă de băuturi pentru a le oferi celor care vin să bată la ușa ta.

Explorează câteva dintre băuturile tematice pentru Halloween de pe Alcool Discount:

În cinstea Halloweenului, Alcool Discount a selectat cele mai aspectuoase sticle de băuturi. Iată câteva dintre cele mai bune oferte de care să profiți înainte să înceapă Halloweenul. Desigur, trebuie să ai 18 de ani sau mai mult pentru a te răsfăța cu aceste băuturi:

Rom Dead Mans Fingers

Dacă dorești să intri cu adevărat în spiritul Halloweenului, o înghițitură de Dead Man’s Fingers este alegerea perfectă! Dead Mans Fingers se înscrie în categoria băuturilor tari, care poartă denumirea de rom. Dead Mans Fingers este o colecție inedită de romuri create de către proprietarii celebrului restaurant Rum & Crab Shack din St. Ives, Cornwall. Sortimentele de rom produse de aceștia atrag atenția printr-un stil ieșit din tipare, îmbinând cu ingeniozitate ingrediente din întreaga lume. Din punct de vedere estetic, romul de cânepă Dead Mans Fingers vine într-o sticlă de culoare violet, groasă și solidă, cu un craniu foarte proeminent în design. Dead Mans Fingers are la bază un amestec de romuri din Caraibe, condimente exotice și cânepă naturală, ingrediente ce promit crearea unei băuturi aromate, cu un gust aparte. În ceea ce privește caracteristicile organoleptice ale acestui rom, se remarcă arome de ciocolată neagră, cafea, coajă de citrice, condimentate armonios de pin. Aroma distinctivă este cea de cânepă. Finish-ul este picant, cu accente ierboase. Din punct de vedere gustativ, romul Dead Mans Fingers prezintă arome de Cola, cafea și condimente. Se remarcă și arome florale, precum cea a violetelor. Este recomandat ca acest rom să se servească alături de Cola, bere cu ghimbir și este, de asemenea, potrivit ca bază pentru cocktailuri. Romul Dead Mans Fingers este potrivit și pentru dietele vegane.

Vodcă Ghost The Gold Skull

Intră în lumea fantomatică cu sticla de vodcă Ghost The Gold Skull, supranumită și vodca fantomatică! Este un produs britanic de înaltă calitate, care prin intermediul acestei ediții, aduce un omagiu Germaniei. Sticla simplă de vodcă este împodobită cu un craniu sumbru. În interiorul sticlei de Ghost The Gold Skull se află o băutură spirtoasă limpede și cristalină. Are o aromă subtilă care demonstrează că un produs nu trebuie să fie extrem de scump pentru a fi de calitate înaltă. Ghost The Gold Skull se poate consuma ca atare, însă este ideală în cocktailuri precum Screwdriver, Manchurian Candidate sau Blue Lagoon. Distileria în care este preparată vodca Ghost The Gold Skull este amplasată pe un vechi depozit de sare din epoca victoriană. Se spune că, în trecut, în acest loc se întâmplau lucruri ciudate: muncitorii auzeau noapte zgomote ciudate, strigături, vedeau umbre în jur, ferestrele se închideau din întâmplare, iar vântul sufla cu putere. Toate aceste semne făcea ca niciun muncitor să nu reziste mult timp. Interesant este că, de la înființarea distileriei, nu a mai existat niciun semn de activitate fantomatică.

Rom Deadhead Dark Chocolate

O altă opțiune festivă pentru Halloween este Deadhead Dark Chocolate, un rom cu gust intens de ciocolată. Pe lângă gustul delicios pe care îl are, designul sticlei este un alt aspect important. Forma acesteia are la bază un craniu de maimuță care reprezintă un tribut adus culturilor aztece și mayașe. Deadhead Dark Chocolate este o băutură creată pe bază de rom, iar ingredientul principal sunt boabele de cacao folosite. Gustul acestui rom este dulce, rotunjit de alte tonuri fine. Ciocolat neagră DeadHead este cea care echilibrează dulceața întregii băuturi. Deadhead Dark Chocolate se poate consuma ca atare sau în combinații de cocktailuri.

Vodcă Crystal Head

Vodca Crystal Head este realizată din porumb canadian de proveniență locală. Este cea mai pură și mai netedă vodcă, iar ambalajul unic este rezultatul unei gândiri imaginative. Sticla Crystal Head a fost concepută de către doi oameni creativi. Împreună, Dan Aykroyd și John Alexander au proiectat sticla iconică în formă de craniu ca simbol al vieții, reflectând puterea. Crystal Head are în compoziţie piersici şi porumb de cea mai înaltă calitate. După patru procese de distilare se obţine o aromă neutră, care se amestecă apoi cu apă pură din zona Newfoundland, Canada. Lichidul obţinut este filtrat de şapte ori. Trei dintre aceste procese de filtrare se realizează prin straturi de cristale semipreţioase, cunoscute sub denumirea de diamante Herkimer, despre care se spune ca ar avea proprietăţi metafizice. Sticla iconică în forma de craniu este produsă în Europa, unde bucăți de cristal sunt topite în sticlă pentru a asigura o claritate absolută. În privința aromelor și gustului, vodca premium Crystal Head prezintă note delicate de cereale și piersică bine coaptă.

Bucură-te de Halloween și fă-ți amintiri grozave! Nu uita de reducerile de pe Alcool Discount!

Sursa foto: shutterstock.com

