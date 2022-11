Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Platforma comercializează peste 30.000 de produse, care sunt organizate în peste 400 de categorii, astfel ușurând sarcina celor aproximativ 250.000 de clienți înregistrați pe site-ul www.pcgarage.ro și a celor peste 400.000 activi la nivelul întregului grup. PC Garage este singurul magazin online care oferă facilitatea numită „istoric preț”, care le dă posibilitatea clienților să se informeze în legătură cu evoluția prețului unui produs în ultimele 30 zile.

Filosofia de business a retailerului online este una cât se poate de simplă. Astfel, pe lângă produsele din ofertă, PC Garage oferă și o serie de servicii specializate și de calitate, precum asamblare sistem, montare componente, update de BIOS, diagnosticare, asistență software, și altele.

PC Garage vine astăzi în întâmpinarea clienților săi cu campania „Black Friday Devreme ” în cadrul căreia sunt incluse reduceri importante la cele mai tari articole din gama de gadgeturi și dispozitive smart. Discounturile se aplică în mod automat, iar la unele dintre articole beneficiezi de extra-reducere sub forma unui voucher atunci când introduci în coșul de cumpărături produsul preferat. Campania este valabilă în limita stocului disponibil, iar reducerile se aplică la produsele selectate și semnalizate.

Printre articolele incluse în această campanie se numără Ceas de masă cu senzor de temperatură și umiditate Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor Pro. Dispozitivul vine cu un afișaj mare de 3,7 inch cu cerneală electronică, cu lizibilitate perfectă din toate unghiurile. Stochează date despre temperatură și umiditate pentru ultimele 6 luni. Dispune de conectivitate Bluetooth 5.0 BLE și se poate conecta la aplicația dedicată Mi Home prin intermediul Smart Home Hub puntând utiliza datele măsurate pentru activități automatizate.

Ca să te încălzești în serile reci îți recomandăm Radiator electric Xiaomi Smart Space Heater S 2200 W, Alb. Echipat cu elemente de încălzire din folie de aluminiu de înaltă eficiență, fluxul de aer parcurge mai ușor și zona de contact este mai mare, astfel încât conversia căldurii este mai eficientă. De asemenea, radiatorul dispune de sistem de control al temperaturii care, atunci când temperatura în cameră atinge valoarea setată, încălzirea va fi oprită automat, economisind astfel energie electrică.

Indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte Camera de supraveghere Xiaomi Mi Outdoor Security 1080p este ideală pentru siguranța ta și a familiei tale. Această cameră wireless avansată îți oferă o supraveghere continuă la rezoluție mare asupra locuinței tale și oferă o serie de funcții inteligente care îi permit, între altele, să detecteze oamenii, să trimită notificări pe telefonul mobil și să observe evenimentele nocturne. Datorită tehnologiei WDR și a unei deschideri mari de F 2.1, camera poate înregistra imagini clare și detaliate chiar și în întuneric.

O altă soluție inteligentă pentru a-ți asigura un plus de siguranță atunci când te afli acasă este Sonerie inteligentă Xiaomi cu cameră video. Este o sonerie cu vizor ultra-clar, fără fir și cu un receptor ce poate suna până la un volum maxim de 79 dB. Setează vocea preferată și comunică cu cei din fața ușii casei tale prin intermediul funcției de apeluri vocale bidirecționale sau răspunde cu mesaje automatizate. Camera video monitorizează în permanență și te notifică atunci când detectează mișcare în perimetru. Bateria de 5200 mAh are nevoie de încărcare de circa 3 ori pe an, în funcție de cum o folosești.

Aspirator robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro White, Li-Ion 5200mAh, 35.6W, 0.45L este un sprijin de nădejde atunci când faci curățenie în casă grație noului sistem de navigație LDS, celor 16 tipuri de senzori și a mopului cu vibrații sonice de înaltă frecvență. Puterea de aspirare este de 3000 Pa, compartimentul pentru praf și apă este detașabil pentru a putea fi curățat mai ușor, iar controlul este realizat prin intermediul aplicației dedicate Mi Home/Xiaomi Home.

Dacă aerul din locuința ta nu este tocmai curat ar trebui să-ți îndrepți atenția către Purificator de aer Xiaomi Mi 4 EU. Acesta curăță o cameră de 20 m2 în doar 10 minute, reduce praful, mirosurile de gătit și de animale de companie, fumul de țigară, etc. Este ideal pentru persoanele care suferă de alergii și filtrarea aerului în trei straturi captează până la 99,97% din particulele de 0,3 um și chiar mai mari. Este prevăzut cu funcție de ionizare negativă a aerului, mod de noapte silențios 32,1dB(A), suport Wi-Fi și poate fi controlat prin aplicația mobilă Mi Home și asistentul Google sau Alexa.

Așadar, dacă ești un fan al gadgeturilor și dispozitivelor inteligente pentru locuință PC Garage îți oferă șansa să cumperi produsul sau produsele favorite la prețuri avantajoase cu ocazia campaniei „Black Friday Devreme”. Este un bun prilej pentru a avea cele mai performante scule care te vor ajuta să meșterești sau să faci curățenie în casă ori în grădină mai ușor, mai repede și mai eficient.

