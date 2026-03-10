Unul dintre aspectele mai puțin cunoscute este faptul că refluxul gastroesofagian tratament nu înseamnă doar medicamente. Modificările în ceea ce privește dieta și stilul de viață sunt esențiale, iar unele alimente sau obiceiuri pot fi mai importante decât multe tratamente medicamentoase în reducerea episoadelor de reflux. Descoperă în continuare 7 lucruri mai puțin cunoscute despre refluxul gastroesofagian.

Tusea și durerile în piept, simptome subtile ale refluxului gastroesofagian

Multe persoane știu că senzația de arsură în piept este un simptom clasic al refluxului gastroesofagian, dar această tulburare poate avea forme mai subtile. Persoanele afectate pot avea doar tuse cronică, o senzație de nod în gât sau dureri ușoare în piept, fără arsuri evidente. Monitorizarea simptomelor și consultarea medicului specialist sunt esențiale pentru diagnostic corect.

Legătura surprinzătoare cu nivelul de fier din organism

Mai puțin cunoscut este faptul că refluxul gastroesofagian poate influența absorbția nutrienților. Medicamentele frecvent prescrise pentru reflux pot reduce aciditatea stomacului, ceea ce afectează absorbția fierului. Persoanele cu lipsa fier simptome – oboseală, paloare, slăbiciune – trebuie să știe că această carență pot avea cauze legate chiar de refluxul gastroesofagian sau de tratamentul administrat. Administrarea de suplimente cu fier, în completarea alimentelor bogate în acest nutrient, în combinație cu vitamina C poate fi esențială pentru ameliorarea stării de sănătate.

Orele la care mănânci contează mai mult decât crezi

Mesele târzii sau abundente înainte de culcare agravează refluxul gastroesofagian, însă și intervalele între mese influențează aceasta tulburare. Un stomac prea gol poate favoriza episoade de aciditate ridicată, la fel cum mesele foarte abundente suprasolicită sfincterul esofagian inferior. Soluția: mese mai mici, regulate și o gustare ușoară, nu imediat înainte de culcare.

Alimente considerate sigure pot surprinde

Bananele, merele coapte și iaurtul degresat sunt, de obicei, recomandate, dar unele persoane pot experimenta reflux chiar și după ce consumă aceste alimente. Jurnalul alimentar poate ajuta la identificarea acelor alimente care provoacă reflux, de la anumite condimente până la combinații mai puțin evidente, cum ar fi fructele foarte acide consumate cu lactate.

Efectul poziției corpului

Postura pe parcursul zilei are un impact neașteptat asupra refluxului. Aplecarea frecventă, ridicarea greutăților și exercițiile fizice intense imediat după masă cresc presiunea în abdomen și pot provoca episoade de reflux, chiar dacă alimentația este corectă. Adoptarea unor poziții mai relaxate și evitarea celor care comprimă stomacul sunt măsuri care pot reduce frecvența episoadelor de reflux.

Ceaiurile și băuturile potrivite

Unele ceaiuri considerate calmante – cum ar fi menta sau ceaiul verde – pot relaxa sfincterul esofagian inferior și favoriza refluxul. În schimb, ceaiurile cu ghimbir, mușețel sau lemn dulce ajută la reducerea inflamației și protejarea mucoasei gastrice. De asemenea, hidratarea cu apă la temperatura camerei poate preveni iritarea esofagului.

Factorul stres

Nivelurile ridicate de cortizol și anxietatea pot crește secreția de acid gastric și sensibilitatea esofagului. Tehnicile de relaxare, exercițiile de respirație și somnul adecvat reduc frecvența episoadelor de reflux. Practici simple, precum plimbările scurte după masă sau meditația, pot avea efecte surprinzător de eficiente.

Rolul fibrelor și al greutății corporale

Alimentele bogate în fibre nu doar ajută digestia, ci și reduc presiunea asupra sfincterului esofagian inferior. În plus, menținerea unei greutăți normale scade presiunea abdominală, prevenind refluxul. Sursele bune de fibre includ legumele, fructele și cerealele integrale, dar trebuie consumate în cantități moderate, pentru a nu provoca balonare.

Suplimente alimentare și medicamente

Unele suplimente alimentare, precum cele cu calciu, pot agrava simptomele dacă nu sunt luate corect sau sunt administrate în momente nepotrivite. O discuție cu medicul și ajustarea momentului administrării – de exemplu, la distanță de mesele principale – sunt esențiale pentru a nu agrava refluxul.

Când să consulți un specialist

Simptome precum dificultăți la înghițire, dureri persistente, pierdere în greutate și vărsături cu sânge necesită evaluare medicală imediată. Investigarea precoce previne apariția complicațiilor, inclusiv anemia prin deficit de fier.

Refluxul gastroesofagian este o tulburare mult mai complexă decât simplele arsuri la stomac. Înțelegerea aspectelor mai puțin cunoscute poate transforma modul în care gestionăm această afecțiune. Combinarea unei diete adaptate cu un stil de viață echilibrat și un tratament personalizat contribuie la reducerea disconfortului și prevenirea complicațiilor pe termen lung.

Foto: Freepik.com

