„În dimineața zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești”, a transmis MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a alertat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și a dispus măsuri de avertizare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, județul Tulcea, printr-un mesaj RO-ALERT transmis la ora 02.14.

Radarele MApN au detectat un grup de ținte în apropierea localității Reni, Ucraina, unde ulterior au fost raportate mai multe explozii, potrivit News.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au interceptat o țintă la o distanță de 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean, primind autorizare pentru a angaja dronele, potrivit aceleiași surse.

La ora 02.31, locuitorii din zona Bariera Traian, Galați, au raportat prin apeluri la numărul unic de urgență 112 că un obiect a căzut în zonă. Echipe specializate din cadrul IGSU și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au intervenit la fața locului pentru cercetări.

„Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN”, a precizat MApN.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm atacurile, calificându-le drept „acțiuni iresponsabile” ale Rusiei, care pun în pericol securitatea regională și stabilitatea din zona Mării Negre.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional”, a subliniat Ministerul Apărării Naţionale.

Rusia a lansat unul din cele mai intense atacuri asupra Ucrainei în dimineaţa zilei de sâmbătă,25 aprilie 2026, folosind drone de atac, rachete de croazieră şi rachete balistice.