Liderul din Seria A, Inter Milano, va juca în etapa a 34-a din campionatul Italiei, de la ora 19:00, la Torino, unde ar putea să facă un pas important pentru titlu. Meciul va fi transmis la Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Jucătorii antrenați de Cristi Chivu au dominat autoritar acest sezon, iar o victorie cu Torino i-ar aduce la un singur punct de sărbătoarea matematică cu patru meciuri înainte de finalul campionatului, după ce Napoli a învins vineri pe Cremonese și s-a apropiat la 9 puncte. Torino nu este însă un adversar facil, fiind recunoscuți pentru defensiva sa de fier, mai ales în fața propriilor suporteri.

Seara de duminică este rezervată derbyului dintre AC Milan și Juventus. Meciul începe la ora 21:45 și va fi transmis tot de Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Dacă AC Milan nu reușește să câștige împotriva lui Juventus, iar Inter își adjudecă victoria în meciul său, roș-negrii își pot lua matematic adio de la titlu în acest an.

Cu cinci meciuri de jucat în acest sezon, Inter Milano se află pe primul loc cu 78 de puncte, urmată de Napoli cu 69 de puncte, dar cu un meci în plus, AC Milan – 66 de puncte și Juventus – 63 de puncte.

De asemenea, Cristi Chivu are șansa să câștige și Cupa Italiei. Inter va juca finala, pe 13 mai, contra celor de la Lazio.

O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Radu Miruță a anunțat despre ce tip de dronă este vorba
