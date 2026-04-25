Tunelul Robești se apropie de străpungere

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești avansează rapid pe secțiunea montană Boița-Cornetu, unde prima galerie a tunelului Robești este foarte aproape de străpungere.

Proiectul este realizat de asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz, iar galeria de pe sensul Pitești-Sibiu are o lungime totală de aproximativ 900 de metri.

„Pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Pitești A1, asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) se pregătește pentru prima străpungere a galeriei de pe sensul Pitești-Sibiu a tunelului de la Robești (900 m).”, a scris Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Stadiul actual al lucrărilor arată:

821 de metri excavați la galeria stângă

741 de metri excavați la galeria dreaptă

progres fizic total: 27,59%

„Lucrările avansează și la tunelul Boița 1, cu două galerii de 264 m (sensul Sibiu-Pitești) și 247 m (sensul Pitești-Sibiu).”, a mai spus Cristian Pistol.

Lucrări complexe în zona montană

Pe întreaga secțiune Boița-Cornetu (31,33 km) vor fi construite șapte tuneluri, folosind metoda NATM (Noua Metodă Austriacă), ce permite adaptarea la condițiile geologice dificile.

„Pe traseul Secțiunii 2 se vor construi șapte tuneluri, toate prin NATM (Noua Metodă Austriacă) – o tehnologie care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare. Spre deosebire de forarea cu TBM, care va fi folosită la tunelul Poiana de pe Secțiunea 3, NATM permite adaptarea flexibilă la condiții geologice dificile.”, a spus Cristian Pistol.

Secțiunile montane ale Autostrăzii Sibiu-Pitești vor traversa Carpații, asigurând legătura între Transilvania și Muntenia.

Și lucrările la Secțiunea 3, dintre Cornetu și Tigveni, a Autostrăzii Sibiu Pitești sunt în plină desfășurare. Asocierea de constructori italieni și români lucrează cu peste 1.000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje.

Întregul proiect face parte din Coridorul IV Pan-European, pe traseul Constanța-Nădlac, cu o lungime de aproximativ 850 km.

Contractul pentru secțiunea Boița-Cornetu are o valoare de 4,25 miliarde de lei, finanțat prin Programul Transport.

