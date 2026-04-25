Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD și numirile noilor miniștri interimari. Ce urmează săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare, mai exact luni, la Cotroceni vor veni președinții PSD, PNL, USR și UDMR pentru noi discuții, însă șeful statului susține că nu vor fi discuții pe tema împăcării dintre PSD și PNL, ci doar pentru proiectele SAFE și PNRR.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a precizat șeful statului într-o postare pe rețelele de socializare.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică. Este așteptată moțiunea de cenzură

Reamintim că România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari.

Cine preia interimar portofoliile PSD: 

  • Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii
  • Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii
  • Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei
  • Ilie Bolojan – Ministerul Energiei
  • Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.
