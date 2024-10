SmartDrinks of Bucharest 2024 - o experiență senzorială unică pentru pasionații de băuturi fine

În perioada 16-17 octombrie 2024, Bucureștiul va deveni din nou gazda unui eveniment mult-așteptat de către cei cu gusturi fine – SmartDrinks of Bucharest. Aflată la a noua ediție, această întâlnire anuală a devenit un punct de referință pentru persoanele care doresc să exploreze universul sofisticat al vinurilor, cocktailurilor și băuturilor în general. Evenimentul se va desfășura în elegantul spațiu de la Linea/Closer to the Moon (Calea Victoriei nr. 17, cu acces din strada Lipscani), în intervalul orar 14:00-21:00.