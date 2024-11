Cele mai importante sunt cele pentru depolitizare școlilor. Ștefan Pălărie candidează pentru un nou mandat de senator din partea USR la alegerile parlamentare de pe 1 decembrie.

Domnule Pălărie, dacă ați avea un „glonț de argint”, o măsură care să schimbe tot în educație, care ar fi acela?

Cred în a nu mai pierde generații de copii, în importanța opririi abandonului. E o hemoragie invizibilă pe care trebuie s-o oprim! Cred în valoarea școlii pe care mulți o hulesc nepermis de mult. Pentru a-i ține pe copii în școală, așadar, văd nevoia unui program național cu masa caldă în școală și cu școală după școală. De jos până sus. Fără excepții! Nu ar rezolva toate problemele, pentru că sunt multe altele de făcut – dar peste 10 ani am putea vorbi de o Românie cu adevărat educată.

Credeți că puteți depolitiza sistemul de educație?

Eu chiar m-am bătut pentru asta în Parlament. Am făcut o lege care scotea numirile politice din școli. Legea a ajuns până la președintele Iohannis. Dar, ce să vezi? Acolo s-a blocat. Noi avem voința politică și cu o majoritate USR în Parlament o vom putea face. Lumea a vorbit la vot și cred că avem o șansă mare, imensă, în următorii ani – să ne luăm înapoi sistemul de educație! Să îl facem pentru toți, nu doar pentru unii! Școala nu mai trebuie ghidonată politic de la București și de la sedii de partid.

Legea educației nu prevede niște concursuri pentru conducerea școlilor?

Ba da, dar au fost amânate permanent de minister. Pentru că unii n-au vrut să piardă această putere de a controla școlile. Iar rezultatul este un dezastru. Noi avem nevoie de o școală condusă autonom – de un Consiliu al școlii în care să fie și părinții, comunitatea. Nu poți dicta de la București sau de la județ cu ce creioane să scrie copiii sau să îi blochezi dacă vor să predea anumite materii.

Unde poate ajunge România dacă își reface sistemul de educație?

Pe scurt – foarte departe. În acești ani, la Guvern nu a existat o viziune pentru educație. Noi ne-am luptat de fapt cu LIPSA acestei viziuni la minister și cu cei care l-au condus – domnul Cîmpeanu, doamna Deca. Au ucis din fașă aproape orice idee nouă, orice inițiativă timidă de a reforma.

Cineva venit din afara ministerului poate schimba direcția acolo?

Da, să vă explic. Deși în România nu există practica asta, eu mi-am asumat în acești ani deopoziție în Senat să facem un fel de minister al educației „din umbră”. Pe model britanic.

Alături de alți colegi parlamentari și o echipă de consilieri. Ne-am organizat, am urmărit, am criticat și am sancționat zi de zi activitatea Ministerului Educației. Am venit mereu cu propuneri – mai ales la marele proiect al Legilor Educației. Cred că avem sute de pagini de amendamente. Ligia Deca a refuzat un dialog, așa că sunt puține care au și trecut. Suntem pregătiți în orice moment să schimbăm educația.

Cine credeți că va câștiga la alegerile parlamentare – speranța sau dorința de răzbunare?

USR este un partid care crede într-o schimbare profundă a României. Dar una pozitivă. Eu cred în construcție, chiar dacă presupune măsuri ferme. O știm și din viață: răzbunarea de dragul răzbunării e nocivă. România are nevoie de o educație mai bună, de spitale mai bune, nu de partide fantomă și amăgiri. Vă chem pe toți la vot să dăm României niște ani mai buni!

