Elena Lasconi nu a explicat însă cum i-a cerut Nicușor Dan acest lucru și nici moderatorul nu a insistat, prin urmare nu este clar dacă discuția a fost telefonică sau față în față.

„Este adevărat că Nicușor Dan mi-a spus să mă întâlnesc cu el și să mă duc la Stejarii ca să mă retrag. Și să mă întâlnesc și cu Ciucă”, a susținut Lasconi. Cu alte cuvinte, primarul general Nicușor Dan a vrut să intermedieze retragerea candidatei USR în favoarea candidatului PNL.

Lasconi a continuat: „Exact în ziua în care am fost să fac filmulețul, nu țin minte toate datele posibile… Este pe pagina mea de Facebook, în ziua în care am fost și am prezentat cartea cu „Deschiderea Porților Parlamentului” și am făcut un filmuleț în primărie. Era, cred, o zi de weekend. Atunci. După ce am terminat filmarea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc la Stejarii cu acel diplomat și cu Ciucă. Și bineînțeles că nu aș fi făcut asta niciodată”.

Lasconi nu a precizat însă dacă s-a mai dus la Stejarii și nici moderatorul nu a întrebat-o. Președinta USR a spus doar că nu s-ar fi putut retrage „niciodată” în favoarea candidatului PNL.

Cu referire la diplomat, moderatorul a refuzat să o întrebe cine este, dar cel mai probabil era Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România în perioada 2019-2021.

Nicușor Dan a negat ce a spus Elena Lasconi, dar a admis că a vorbit în privat, însă nu a putut spune ce

După câteva ore de la aceste afirmații, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale 2025, a susținut că nu este adevărat ce a spus președinta USR, dar a admis totuși că a vorbit în privat cu ea, dar nu a vrut să dea detalii.

„Ce pot eu să vă spun e că niciodată, asta însemnând niciodată, nu i-am cerut doamnei Lasconi să se retragă din competiția prezidențială din noiembrie. Mai departe, ce am discutat cu dânsa în privat nu cred că e ceva ce trebuie să expunem, mai ales că era o discuție privată. Dar eu niciodată nu i-am cerut să se retragă în favoarea domnului Ciucă”, a afirmat Nicușor Dan la B1TV.

La rândul său, Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a spus: „Nu numai că n-am vorbit cu doamna Lasconi în viața mea, nu m-am întâlnit cu ea în viața mea”.

Nicușor Dan și Elena Lasconi sunt acum contracandidați la alegerile prezidențiale din 4 mai.

