Nicușor Dan este primarul Capitalei din septembrie 2020. El a fost reales în iunie 2024 pentru al doilea mandat, de patru ani.

Data nașterii: 20 decembrie 1969 (Zodia Săgetător)

Locul nașterii: Făgăraș

Soție: este într-o relație cu Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru. Primarul Capitalei a devenit tată în 2016



Educație – ce studii are Nicușor Dan

Nicușor Dan a terminat Liceul „Radu Negru” din Făgăraș (1984-1988) și a făcut parte din Lotul Național de Matematică. El a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988.

Apoi, timp de trei ani, a făcut Facultatea de Matematică la Universitatea București (1989-1992), iar în 1992 a plecat în Franța să studieze matematica la École Normale Supérieure din Paris, terminată în 1995. Apoi au urmat studiile pentru doctorat, pe care l-a obținut în 1998, la Université Sorbonne Paris Nord.

Cariera profesională – ce CV are Nicușor Dan

Potrivit CV-ului, Nicușor Dan nu a fost un angajat clasic. Timp de 18 ani, el a fost cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române (1998-2016). Apoi a devenit primarul Capitalei.

Recomandări Discuțiile ruso-americane de la Riad au durat 12 ore. Kremlinul vrea cele patru regiuni ucrainene considerate anexate la Rusia

Cariera politică a lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a fost un activist civic și a condus un ONG înainte de a intra în politică. În 2008, a fondat Asociația Salvați Bucureștiul, o organizație non-guvernamentală (ONG) dedicată protejării patrimoniului arhitectural și mediului urban din Capitală.

„Într-o perioadă de asalt al mafiei imobiliare asupra spațiilor verzi și clădirilor de patrimoniu ale Capitalei, sub ochii indiferenți ai statului român, am fondat Asociația Salvați Bucureștiul. Am luptat pe cale juridică pentru protejarea a sute de hectare de spațiu verde și unor imobile de patrimoniu. Am câștigat sute de procese împotriva mafiei imobiliare și a instituțiilor nefuncționale ale statului”, a explicat actualul primar general.

Traseul politic al lui Nicușor Dan:

2015 – președinte fondator Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), partid devenit în 2016 Uniunea Salvați România (USR)

2012 – candidat independent la primăria Capitalei, al treilea clasat

2016 – candidat USR la primăria Capitalei, al doilea clasat

2017 – a demisionat din USR și din funcția de președinte

2016-2020 – deputat

2020 – votat primarul Capitalei

2024 – votat primarul Capitalei

El a explicat că a plecat din USR în iunie 2017 după ce forul de conducere al partidului a votat împotriva modificării Constituției pentru redefinirea familiei, astfel încât căsătoria să fie explicit definită ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.

Recomandări Zelenski spune adevărul despre ce s-a întâmplat în Biroul Oval cu Donald Trump într-un nou interviu exclusiv cu „TIME”

Programul politic al lui Nicușor Dan

Pe 7 martie, Nicușor Dan și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale. Deocamdată, el nu și-a prezentat programul politic, deoarece campania electorală nu a început.

Edilul general și-a conturat doar viziunea pentru România, afirmând că aceasta se centrează pe trei mari probleme:

instituții nefuncționale: El susține că instituțiile statului sunt capturate de grupuri de interese, iar competența a fost înlocuită de relațiile politice. Reforma trebuie să vizeze atât partidele politice, cât și toate instituțiile publice, spune candidatul la președinție.

lipsa unei direcții clare: România nu are o direcție clară, iar legile și strategiile sunt contradictorii, crede Nicușor Dan, care afirmă că țara trebuie să stabilească un drum clar pentru viitor

divizarea societății: Lipsa de încredere între cetățeni este o mare problemă, consideră Nicușor Dan, iar clasa politică a ignorat preocupările diferitelor grupuri sociale, spune edilul. „Am ajuns de disperare să ne vărsăm frustrarea și umilința în propuneri suveraniste, falimentare din toate punctele de vedere”, crede Nicușor Dan.

Propunerile lui Nicușor Dan:

un președinte cu cunoștințe administrative și juridice, capabil să coordoneze o reformă a statului

un președinte care să adune societatea și să promoveze valorile comune, luptând împotriva diviziunii

promovarea unui set de valori fundamentale: onestitate, competență, muncă și curaj.

Recomandări Camarila lui Rareș Hopincă de la sectorul 2 alături de care vrea să reformeze administrația: fost polițist cercetat de DNA și afaceriști abonați la contracte cu statul

Ce trebuie să știi despre Nicușor Dan

De-a lungul mandatului de primar al Capitalei, Nicușor Dan a fost confruntat cu mai multe controverse și critici. Câteva dintre principalele reproșuri:

lipsa unui progres vizibil în infrastructura orașului: Deși a promis îmbunătățiri în transportul public și infrastructura rutieră, mulți bucureșteni spun că Nicușor Dan nu s-a ținut de cuvânt. În plus, în ultimii ani, s-au retras mai multe linii de transport în comun extrem de utile bucureștenilor, printre care autobuzul 300 (în iulie 2021) și autobuzul 336 (în februarie 2024)

probleme cu termoficarea și utilitățile publice: unul dintre proiectele moștenite de Nicușor Dan a fost modernizarea sistemului de termoficare, însă în continuare sunt frecvente avarii la rețelele de încălzire și probleme cu furnizarea apei calde

protecția patrimoniului: un alt reproș a fost legat de faptul că Nicușor Dan nu a reușit să oprească în totalitate dezvoltările imobiliare agresive în zonele de patrimoniu sau în spațiile verzi.

De altfel, în februarie 2024, PNL Bucureşti i-a retras sprijinul politic lui Nicușor Dan, tocmai din cauza unora dintre aceste motive.

În iunie 2024, Nicușor Dan a fost acuzat că a colaborat cu Securitatea lui Nicolae Ceaușescu şi că a dat note informative despre colegii din lotul olimpic de matematică atunci când avea 17 ani. „Am avut doar acele interacţiuni obligatorii pentru cei care plecau în străinătate în regimul comunist”, s-a apărat primarul general, care a precizat că CNSAS i-a dat două adeverinţe de necolaborare.

Declarații celebre ale lui Nicușor Dan

Deși este cunoscut ca o persoană care își cântărește atent cuvintele, mai ales de când a devenit primarul Capitalei, Nicușor Dan a făcut în trecut o afirmație care astăzi poate fi considerată nepotrivită.

În 2000, într-un articol publicat de săptămânalul Dilema, Nicușor Dan scria că este împotriva manifestărilor homosexualilor în spațiul public. „Sînt împotriva acceptării comportamentului homosexual în spațiul public în România. Consider că aceasta ultragiază valorile tradiționale, și, astfel, identitatea mea colectivă, legitimă”, scria Nicușor Dan acum 25 de ani.

Articolul publicat în „Dilema” în martie 2000, semnat de Nicușor Dan

Poze cu Nicușor Dan

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Alegerile prezidențiale din România vor avea loc pe 4 și 18 mai. După validarea ultimilor candidați de către BEC și Curtea Constituțională, lista finală cuprinde 11 români care vor să ajungă la Cotroceni.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Incendiu violent pe Calea Moşilor din București. Șapte mașini au fost afectate de flăcări. Ce s-a întâmplat

Urmărește-ne pe Google News