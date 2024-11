Data nașterii: 20/04/1972, Hațeg, județul Hunedoara

Cătălin-Teodor Georgescu, avocat. Elena Lasconi se află la a doua căsnicie. S-a căsătorit cu Cătălin în 2012 și regretă că nu au un copil împreună. Copii: Oana, 31 de ani, fiica din prima căsătorie a Elenei Lasconi. Locuiește în Franța, la Paris, unde urmează o carieră în gaming.

Elena Lasconi la nunta cu Cătălin, în 2012. Le-a fost alături și Oana, fiica Elenei din prima căsnicie.

Anul trecut, pe 6 noiembrie 2023, între Elena Lasconi și fiica sa a izbucnit un scandal public pe tema familiei tradiiționale.

„Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă”, spunea Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, care a publicat o serie de mesaje video pe Instagram, după ce mama sa a spus că a votat pentru familia tradițională la referendumul din 2018.

„Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat DA, la referendumul Coaliției pentru familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă, a transmis Oana Lasconi, care s-a declarat membră a comunității LGBTQ+ally.

Educație – ce studii are Elena Lasconi

Candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, a făcut Universitatea Ecologică, la Deva, o facultate privată, dar acest lucru nu a fost trecut în CV-ul ei, a relatat Newsweek.

Elena Lasconi, care este și primarul orașului Câmpulung, aflată la al doilea mandat, a terminat Universitatea Ecologică, facultatea de Management, la Deva și este specializată în Economia Turismului și Comerțului Internațional.

În CV-ul Elenei Lasconi, postat pe site-ul USR și pe site-ul Primăriei Câmpulung, scrie doar că în 2001 a devenit economist licențiat al ASE București, fără să fie menționată facultatea privată absolvită.

Dar Newsweek a descoperit că Lasconi doar și-a dat examenul de licență la stat, pentru că Universitatea Ecologică din Deva, cea privată, nu primise dreptul de a organiza examene de licență de la Ministerul Educației.

Mai mult, scrie sursa citată, Lasconi a avut medii anuale sub 7, iar la multe materii a trecut doar cu 5.

Potrivit CV-ului, Elena Lasconi a absolvit în 1990 Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi din Deva şi a obţinut licenţa la ASE Bucureşti în 2001, când avea 29 de ani.

Cariera profesională – ce CV are Elena Lasconi

În 1990 a absolvit Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva

Elena Lasconi, de profesie economist, și-a început cariera în presă la un post de radio din Hațeg, unde a activat timp de doi ani, înainte de a deveni prezentatoare la Pro TV Deva.

A început în anii 1995 – 1996 ca Realizator Radio și Director de programe RADIO T5 ABC. Potrivit CV-ului, a realizat știri și talk show-uri și a organizat evenimente.

În 1999 a absolvit Școala BBC-Televiziune

În 2001 și-a luat licența la ASE București în profilul economic managementul turismului și comerțului

Între 1996 și 2020, Elena Lasconi a ocupat diverse funcții la în cadrul Știrilor PRO TV, inclusiv reporter, realizator, moderator TV, producător, corespondent de război, prezentator, trainer și sales manager (2004-2005).

Între 2019 – 2020 a urmat cursuri-absorbție, legislație, reglementări Fonduri Europene în țară și la Bruxelles – Renew Europe – „O Țară ca Afară”

Din 19/10/2020 – prezent- primarul Municipiului Câmpulung,, județul Argeș

Cariera politică a Elenei Lasconi

Elena Lasconi a fost șefă de cabinet a deputatului Ioan Timiș, funcție pe care a ocupat-o timp de un an în mandatul acestuia, între 1992 și 1996.

În anul 2018, Elena Lasconi se înscrie în USR, iar în 2020 a anunțat că pleacă din Pro TV pentru a candida la Primăria Câmpulung Muscel, câștigând detașat alegerile.

La prima candidatură, Elena Lasconi a obținut peste 56% dintre voturile alegătorilor, în timp ce Alianța USR-PLUS a obținut 7 mandate în Consiliul Local

În 2024 a câștigat un nou mandat de primar, la un scor și mai mare față de toamna lui 2020. După numărarea voturilor din orașul Câmpulung Muscel, Elena Lasconi avea 71% dintre voturi.

Programul politic al Elenei Lasconi – ce a promis în campanie

Românii nu ar trebui să se lupte zilnic pentru lucruri esenţiale, cum ar fi o şcoală bună lângă casă sau un spital de încredere, spune Elena Lasconi, președinta USR.

„Lucrurile sunt foarte simple: ne dorim un stat pentru popor și nu popor pentru stat, că romanii să se simță respectați în țăra lor, atât cei din țară, cât și din diaspora, am vorbit despre reformarea justiției. În ultimii ani a fost călcată în picioare justiția în țară, am vorbit de tăierea taxelor pe muncă. Suntem pe primul loc în Europa la taxarea muncii, asta înseamnă că muncim și tot săraci suntem. Am vorbit despre sănătate și o reformă în educație pe bune”, a spus Lasconi, la lansarea programului său de țară la prezidențiale.

Pe 4 noiembrie 2024, candidatul USR la preşedinţia României, Elena Lasconi, a afirmat că România merită mai mult decât bani furaţi cu portbagajul, decât jefuirea celor mulţi şi merită mai mult decât şanse ratate una după alta, relatează News.ro.

Lasconi a afirmat că generaţii care nu s-au născut încă vor plăti banii împrumutaţi în ultimii trei ani. Ea a adăugat că atunci când „se va termina petrecerea asta tristă pe împrumuturi, noi vom fi cei care vom strânge cioburile”

Ea a precizat că românii nu ar trebui să se lupte zilnic pentru lucruri esenţiale, cum ar fi o şcoală bună lângă casă sau un spital de încredere.

„Nu trebuie să ne luptăm în fiecare zi pentru lucruri esenţiale, pentru o şcoală bună lângă casă, de exemplu, sau pentru un spital în care să intri cu încredere sau pentru o stradă asfaltată decent. Tot timpul parcă ne luptăm să ni se facă dreptate în justiţie. Am văzut mulţi români plângând în tribunale. Am ajuns să ne luptăm pentru banii munciţi de noi(…)”, a mai declarat Lasconi.

Ea a menţionat că propune tăierea de taxe pe muncă pentru că România este pe primul loc în Europa la sărăcie în muncă.

„Una din principalele măsuri este tăierea de taxe pe muncă pentru că suntem pe primul loc în Europa la sărăcie în muncă, adică muncim şi tot săraci suntem. Ne trezim că statul ne mai bagă mâna în buzunare, crescând taxele şi impozitele şi ne trezim că se fac multe credite, că pierdem jumătate de miliarde de euro din PNRR – vă aduceţi aminte că nu s-a întâmplat de foarte mult timp(…)”.a precizat candidatul USR la alegerile prezidenţiale.

Ce trebuie să știi despre Elena Lasconi

La începutul acestui an, Elena Lasconi s-a aflat în centru unui scandal monstru cu fiica ei, după ce Oana a atacat-o public pe mama sa pentru că a votat „da” la referendumul pentru Familie. Tânăra s-a arătat extrem de deranjată de gândirea mamei sale despre întreaga comunitate LGBTQ+.

În cadrul unei emisiuni TV, Lasconi a povestit că a aflat de orientarea sexuală a fiicei sale și nu a fost cea mai încântată de ceea ce a auzit.

„Vreau să știu dacă știați că fiica dumneavoastră e membră a comunității LGBTQ+. V-ați sacrificat fiica pe altarul politicii?“, a fost întrebarea adresată de Denise Rifai.

„Nu știam…nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri la chestia asta, după o viață în care muncești de-ți sar capacele. Nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri și nu doresc nici măcar membrilor PNL, despre care am spus că sunt „răul“, să li se întâmple așa ceva cu copiii lor. Este îngrozitor. Două zile nu am putut să mă ridic din pat”, a mărturisit Elena Lasconi, în cadrul emisiunii Tv.

Totodată, Elena Lasconi a menționat: „Este copilul meu, indiferent ce ar face și ce ar zice. Va rămâne copilul meu. Nu vreau să mai scot lucruri la suprafață pentru că voi redeschide telenovela și nu are niciun sens pentru mine. E un subiect închis. Fata mea este fata mea și va rămâne fata mea, așa cum e ea“.

După dezbaterile aprinse privind declarația sa conform căreia a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018, Elena Lasconi a precizat că liderul USR, Cătălin Drulă, a decis să o scoată de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare.

În luna noiembrie, Elena Lasconi, la acea vreme cap de listă USR la alegerile europarlamentare, dezvăluia că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi în emisiunea Insider politic, de la Prima TV. Declaraîia a determinat reacţii vehemente din partea fiicei sale, Oana.

Declarații celebre ale Elenei Lasconi

Elena Lasconi, declarație controversată despre românii din diaspora – septembrie 2024. Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a făcut o declarație despre românii din străinătate care i-a adus critici dure în mediul online. ”Nu vreau să mă laud, nu îmi place să vorbesc despre mine și să mă laud și să zic mamă, cine sunt eu. Dar chiar sunt de bună credință, sunt muncitoare, mă înconjur de oameni buni, sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”, a declarat Lasconi într-un interviu la Antena 3.

Elena Lasconi a făcut câteva gafe în domeniul politicii externe , cea mai recentă, în luna octombrie, fiind cea referitoare la trupele NATO. „ Jurnalist: Câte trupe străine avem în România? Lasconi : Da, avem doar o singură trupă de luptă și avem din Franța, din Anglia și cred că cam atât, nu știu dacă nu cumva și din Italia am avut, dar nu, cred că e vorba de… Jurnalist: Mai avem și din Statele Unite, care sunt cei mai mulți. Lasconi: Păi din Statele Unite… da, bineînțeles (n.r. – râde). De când s-a făcut la Deveselu.”

, cea mai recentă, în luna octombrie, fiind cea referitoare la trupele NATO. „ Câte trupe străine avem în România? : Da, avem doar o singură trupă de luptă și avem din Franța, din Anglia și cred că cam atât, nu știu dacă nu cumva și din Italia am avut, dar nu, cred că e vorba de… Mai avem și din Statele Unite, care sunt cei mai mulți. Păi din Statele Unite… da, bineînțeles (n.r. – râde). De când s-a făcut la Deveselu.” Mai mult, aceasta spus într-un interviu și ce ar face dacă ar fi în locul lui Volodimir Zelenski. „Cred că la anul s-ar încheia acest război. Cum se va încheia, este decizia poporului ucrainean. Eu am spus-o mereu, dacă aş fi preşedintele Ucrainei nu aş ceda teritorii, sub nicio formă”, a spus Lasconi, la Radio Guerilla.

„Cred că la anul s-ar încheia acest război. Cum se va încheia, este decizia poporului ucrainean. Eu am spus-o mereu, dacă aş fi preşedintele Ucrainei nu aş ceda teritorii, sub nicio formă”, a spus Lasconi, la Radio Guerilla. Pe 8 octombrie, o declaraţie a Elenei Lasconi a atras atenţia şi a fost taxată rapid pentru că se folosește de violența domestică pentru a obţine capital politic. Iată ce a spus Lasconi atunci când a chemat PNL să semneze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu: „Semnaţi moţiunea de cenzură a USR! Altfel, rămâneţi ipocriţi, mincinoşi, cu comportament de amante care ştiu că sunt înşelate, care îşi mai iau şi o smetie peste ceafă, dar care rămân în relaţie, adică la guvernare, pentru bani şi privilegii”.

Poze cu Elena Lasconi

Alegerile prezidențiale din România se desfășoară pe 24 noiembrie și 8 decembrie 2024.

