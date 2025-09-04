Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, și în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert.

Ziua începe la Ateneul Român, unde Rotterdam Philharmonic Orchestra, sub bagheta carismaticului său dirijor Lahav Shani, propune un program ce invită la descoperire, dialog și emoție. Concertul se deschide cu uvertura „Cyrano de Bergerac” de Johann Wagenaar, compozitor neerlandez de la cumpăna dintre secolele XIX și XX, astăzi rar cântat, dar a cărui muzică păstrează un amestec vibrant de influențe straussiene și accente berlioziene. Alegerea acestei lucrări nu este întâmplătoare: ea readuce în fața publicului creații rar interpretate, subliniind misiunea festivalului de a restitui comori muzicale ascunse. 

Trei lumi sonore, între tradiție și inovație, pe 4 septembrie la Festivalul Enescu 2025

După această deschidere spectaculoasă, scena îi revine violonistului Valentin Șerban, laureat al Concursului Internațional George Enescu și una dintre cele mai promițătoare voci ale tinerei generații românești. El va interpreta Concertul nr. 5 în la major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, o partitură scrisă în 1775, în care Mozart – la doar 19 ani – transformă convențiile concertului clasic într-un univers plin de umor, surprize și frumusețe melodică. Așa-numita secțiune „turcească” din final, cu ritmurile sale insolite, rămâne una dintre cele mai ingenioase invenții ale clasicismului vienez.

Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Recomandări
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Trei lumi sonore, între tradiție și inovație, pe 4 septembrie la Festivalul Enescu 2025

Seara la Ateneu se încheie cu Simfonia nr. 9 „Din lumea nouă” de Antonín Dvořák, scrisă la New York în 1893, dar purtând amprenta lirismului ceh și a nostalgiei pentru casă. Lucrarea este, totodată, o oglindă a Americii emergente, cu ecouri de spiritualuri afro-americane și cântece populare indigene. Sub conducerea lui Lahav Shani, această simfonie devine un arc între Europa și America, între tradiție și modernitate, între rădăcini și viitor.

La finalul concertului, publicul va avea ocazia să se întâlnească cu Valentin Șerban în cadrul unei sesiuni de autografe, prilej de a descoperi și discul „Moștenitorii României muzicale (III)”, lansat de Editura Casa Radio în 2024, înregistrat alături de pianista Daria Tudor.

Trei lumi sonore, între tradiție și inovație, pe 4 septembrie la Festivalul Enescu 2025
Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”
Recomandări
Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”

Seara continuă la Sala Palatului, unde Czech Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Petr Popelka, aduce un program de intensitate și rafinament. Prima parte este dedicată Simfoniei nr. 4 în mi minor de George Enescu, lucrare rămasă în manuscris peste o jumătate de secol și finalizată de muzicologul Pascal Bentoiu. Această simfonie, parte a moștenirii simfonice enesciene, ilustrează o sinteză între modernismul european și specificul românesc, propunând un limbaj sonor dens, plin de energie și dramatism.

Programul continuă cu Dansurile simfonice op. 45 de Serghei Rahmaninov, ultima lucrare a compozitorului și o veritabilă sinteză a stilului său. Partitura, terminată în 1940 în Statele Unite, este o meditație asupra timpului și a destinului, dar și un testament artistic plin de vitalitate. Culorile orchestrale bogate, ritmurile dansante și accentele melancolice fac din această lucrare un adevărat tur de forță simfonic.

Interpretate de una dintre cele mai prestigioase orchestre europene, aceste două capodopere pun față în față două lumi: România lui Enescu și Rusia lui Rahmaninov, unite prin puterea expresivă a muzicii.

În paralel, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, publicul este invitat să trăiască experiența Enescu – JTI Immersive Experience, un concept inovator ce îmbină muzica cu tehnologia vizuală. Programul intitulat Bach in the Jungle reinterpretează moștenirea lui Johann Sebastian Bach printr-o serie de lucrări ce traversează spații geografice și culturale diverse.

Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură
Recomandări
Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură

De la Sonata nr. 4 BWV 1017 transpusă pentru bandoneón și vioară, până la Bachianas Brasileiras nr. 5 de Heitor Villa-Lobos, trecând printr-o sonată chiquitană descoperită în arhivele misionare din Bolivia și celebrul Ciaccona pentru vioară solo, spectacolul propune un dialog între tradiția barocă și interpretările ei moderne. În final, muzica lui Bach se reflectă prin lentila pasională a tangoului lui Astor Piazzolla, în Anotimpurile la Buenos Aires.

Trei lumi sonore, între tradiție și inovație, pe 4 septembrie la Festivalul Enescu 2025

Sub bagheta creativității artiștilor Leticia Moreno (vioară)Claudio Constantini (bandoneón)Uxía Martínez Botana (contrabas) și Matan Porat (pian), concertul devine o explorare a felului în care Bach continuă să inspire culturi, genuri și generații, într-un mediu vizual ce amplifică experiența emoțională.

Ziua de 4 septembrie la Festivalul Enescu devine astfel un mozaic al diversității muzicale:

  • la Ateneul Român, întâlnirea dintre Wagenaar, Mozart și Dvořák, cu accente de descoperire și virtuozitate;
  • la Sala Palatului, forța simfonică a lui Enescu și Rahmaninov, două partituri esențiale ale secolului XX;
  • la MINA, un experiment ce aduce moștenirea lui Bach în secolul XXI printr-o experiență imersivă.

Este o zi în care muzica se deschide către trecut și viitor, către clasic și contemporan, către tradiție și experiment. O zi care confirmă de ce Festivalul Internațional George Enescu este nu doar cel mai important eveniment muzical din România, ci și unul dintre festivalurile majore ale lumii, o platformă unde dialogul dintre culturi și epoci devine realitate sonoră.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, https://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.    

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.  

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, JTI – Immersive Experience (partener de inovație), Lexus 

Parteneri: LINDE GAZ, Purcari, Ferrero Rocher, Mobexpert, One United Properties, ORANGE, CPI Property Group, LOR, Nazzuro Aqua, Althaus, Fundația Liliana și Peter Ilica, Senia Music 

Cu sprijinul: BIGOTTI, Țuca Zbârcea & Asociații, SANADOR, YOKKO

Transportator oficial: Tarom 

Parteneri media principali: Antena 3 CNN, Europa FM, Hotnews.ro

Parteneri media de tradiție: RFI România, Agerpres

Parteneri media internaționali: Euronews, Mezzo

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, TVR 1, TVR Cultural, TVR Info, Buletin de București, Republica.ro, Europa Liberă, Cultura la dubă, Vorbitorincii, LiterNet.ro, Urban.ro, Happ.ro, infoMusic, Economistul, Curs de guvernare,

Observator cultural, Revista Cultura, BIZ, Haute Culture, Nine OClock, ELLE, Ringier, AList Magazine, Q Magazine, Zile și Nopți, Phoenix Media, Cocor Media Channel

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Detalii pentru presă:

Pentru informații suplimentare, interviuri sau imagini de la eveniment, vă rugăm să contactați departamentul de comunicare al festivalului: 

Bianca Boitan-Rusu | Media Relations Coordinator 

ARTEXIM – George Enescu International Festival & Competition

www.festivalenescu.ro | www.artexim.ro |

Tel +4021 317 80 81/83 | Mob +40 732 642 164

Sursa foto: Artexim

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mașină furată este oprită cu un dispozitiv care îi smulge roțile, pe o autostradă din Michigan, SUA
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.RO
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Singurul lucru pe care trebuie să-l verifici ca să fii sigur că primești garanția pe ambalajele returnabile, anunțat de RetuRO
Știri România 17:30
Singurul lucru pe care trebuie să-l verifici ca să fii sigur că primești garanția pe ambalajele returnabile, anunțat de RetuRO
Curtea Supremă atacă la CCR reforma privind pensiile de serviciu ale magistraților. Ce invocă judecătorii
Știri România 17:24
Curtea Supremă atacă la CCR reforma privind pensiile de serviciu ale magistraților. Ce invocă judecătorii
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Stiri Mondene 16:45
Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Stiri Mondene 15:30
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Mediafax.ro
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Incident șocant în Londra, la doar o zi după tragedia din Lisabona. Un autobuz supraetajat a intrat în mai mulți pietoni aflați pe trotuar
KanalD.ro
Incident șocant în Londra, la doar o zi după tragedia din Lisabona. Un autobuz supraetajat a intrat în mai mulți pietoni aflați pe trotuar

Politic

Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Politică 14:52
Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură
Reportaj
Politică 13:18
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile