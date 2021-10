Verde la alimentația sănătoasă cu gama de alimente BJORG BIO

Și, cireașa de pe tort, 70% din produsele Bjorg au un Nutri-score de A sau B pentru ca tu să stii ce să alegi pentru o viață mai sănătoasă și mai plină de vitalitate! Nutri-score este o nouă modalitate de etichetare a alimentelor, un semafor ușor de citit pe ambalaj, de la A/B (verde) – alimente ce se pot consuma zilnic în cantități mai mari, până la D/E (roșu) –alimente ce sunt recomandate a se consuma ocazional în cantități mici.

Am ales să vă prezint astăzi câteva din produsele gamei din Romania:

BJORG – pentru un mic dejun plin de energie:

Bjorg Muesli Fibre Prune – Smochine, 375g – Toate musliurile din gama sunt din cereale integrale, nu au zahăr adăugat și au Nutri-score A, pentru a fi integrate zi de zi in dietă. Cele cu extra-fibre conțin prune și smochine, excelente pentru susținerea microbiomului intestinal și a digestiei.

Bjorg Baton Miere –Alune, 25g – Un baton crocant din alune coapte și miere, un plus de energie pentru intreaga zi.

BJORG – pentru mâncăruri savuroase, fără chimicale:

Bjorg Cuburi cu legume 6x12g – Fie că vrei să gătești o supă delicioasă sau să imbogățești gustul mâncărurilor favorite, aceste cuburi cu condimente BIO din legume nu au coloranți, conservanți, sirop de glucoză, ulei de palmier sau monoglutamat.

Bjorg Sos tomate 3 x200ml – Format familial, pachet de 3 cuțiute de câte 200ml, pentru a-și păstra prospețimea și Nutri-score A. Din roșii crescute in câmp liber, cu un gust autentic. Fără zahăr sau sare adăugate.

BJORG – pentru pauze dulci si gourmet:

Bjorg Gaufre Caramel 175g – Bun venit in lumea răsfățului pur. Delicioasele gaufre cu caramel iți lasă gura apă doar cand le vezi pe raft. Cu unt si sare de mare, din grâu semi-integral și fără ulei de palmier, sunt perechea perfectă pentru o cană de ceai sau cafea.

Bjorg Biscuiți Integrali Glazurați, 200g – Un biscuit crocant, cu fulgi de ovăz, din cereale integrale, invelit intr-un strat generos de ciocolată. Cu -30% acizi grași saturați comparativ cu media pieței (conform studiilor producatorului), bogat in fibre, sursă de magneziu și fier, ii vei adora la birou sau după o plimbare.

Bjorg Biscuiți Integrali Natur Bio Nutri+, 200g – Fabricați din făină integrală ce păstrează invelișul hrănitor al cerealelor, acești biscuiți sunt o sursă bună de fibre. Conțin zahăr nerafinat de trestie și au -85% acizi grași saturați comparativ cu media pieței (conform studiilor producatorului). Pur si simplu deliciosi, cu Nutri-score B!

Produsele se găsesc la raionul BIO în retelele de magazine, în magazinele online și pe www.nutrivita.ro

Angajamentele BJORG pentru ca tu să mănânci mai bine!

Bio și ceva in plus. Dintotdeauna am fost convinși că există o alimentație mai bine conectată la natură și mai bună pentru oameni și planetă. Așa a luat naștere BJORG, de peste 30 de ani pionier în bio-nutriție în Europa.

Angajament #1 – bio dintotdeauna

Bio în rădăcinile noastre! Din 1988 prezentăm, promovăm si credem în această metodă de cultivare care respectă pământul, animalele și oamenii.

100%. Da, TOATE produsele noastre sunt bio.

Angajament #2 – Calitate nutrițională

Misiunea noastră: să oferim cât mai multor oameni acces la alimente ecologice (bio) mai sănătoase, mai echilibrate și de bună calitate. Sortimentația de produse bio este importantă. Dar asta nu este suficient! Așa că adăugăm acestui angajament o exigență nutrițională unică.

Adică? Rețete simple, uleiuri de bună calitate, zaharuri puțin sau chiar deloc rafinate, cereale integrale, sau cantități reduse de zaharuri și de sare… si, garantat, 100% fără ulei de palmier!

70% din produsele noastre au un Nutri-score de A sau B! Iar acesta nu este decât începutul!

Angajament #3 – vegetal prin convingere

Deschidem calea spre… noi arome și spre un nou mod de consum! De 30 de ani, deschidem calea alternativelor pe baza de plante pentru a înlocui laptele sau carnea, atât pentru micul dejun, cât și pentru toate celelalte mese.

99,6% din produsele Bjorg sunt potrivite pentru vegetarieni. Iar mâine? Vor fi 100%!

Angajament #4 – respectuoși cu mediul

Protejarea planetei costă! Deoarece BIO este rațiunea noastră de a fi, a avea o abordare ecologică și în continuare este un demers evident. O alimentație bio și mai vegetală reduce impactul nostru ecologic, dar pentru noi nu e suficient. Ne regândim și ambalajele.

Lucrăm zilnic pentru a oferi noi soluții care respectă mai mult mediul.

Până în 2025, 100% din ambalajele noastre vor fi reciclabile, reutilizabile sau compostabile.

Angajament #5 – acționăm în mod durabil

De ce să ne oprim aici când putem să facem și mai bine?

În spatele produselor noastre se află și o companie, precum și colaboratori implicați în încurajarea unui model alimentar mai durabil și mai sănătos. Convingerea noastră: responsabilitatea noastră merge dincolo de alimentație!

În 2017 am fost prima companie alimentară franceză certificată B-corp (Benefit Corporation), una dintre cele mai exigente certificări în materie de dezvoltare durabilă.

