O asurzitoare lipsă de informații însoțește situația medicală a Simonei. Nu se cunosc niciun fel de detalii despre gravitatea suferinței și nici despre perioada de recuperare. Singurele certutidini, venite dinspre sportivă, sunt că nu are nevoie de operație și că se va reface cu tratament și cu exerciții specifice. Un detaliu: hernia de disc o necăjește pe Simona de la vârsta de 17 ani.

Se poate juca având hernie?

Lipsa informațiilor oficiale a provocat multe păreri din partea celor de pe margine, unele argumentate, altele după ureche. Orice opinie despre viitorul sportiv al celei mai valoroase românce (a anunțat doar că refuză să se opereze) înseamnă o vădită relativizare, în absența unui buletin medical complet, asumat de un doctor.

Antrenorul sibian Marius Vecerdea, unul dintre puținii tehnicieni români care își asumă păreri ferme într-o lume a tenisului care adoptă un cod al tăcerii când vine vorba despre Halep, de teamă să n-o supere cumva pe sportivă, are următoarea versiune:

'Se poate juca având hernie de disc. Doi, trei, patru, cinci ani, depinde… Nu știm cât de gravă este accidentarea, din moment ce nu se dau niciun fel de detalii. Nu știm cum se reface, dacă evoluează cu infiltrații, nimic. WTA a confirmat doar că este vorba despre hernie de disc, dar noi nu avem radiografiile sau alte examene medicale. Poți juca tenis având hernie de disc, dar cu anumite riscuri. Depinde ce obiective mărețe are. Vrea bani cu orice preț sau vrea să-și prelungească prezența în circuit? Accidentările sunt probleme care apar în urma unor malfuncții, depind de modul de lovire, de antrenamente, de recuperare, dar, mai mult decât orice, peste toate cele menționate, au legătură cu partea mentală'.



'Au vrut să mă taie'!

Patron al clubului de tenis Pamira din Sibiu și proprietar al turneului Sibiu Open, Vecerdea a lucrat în circuitul feminin, ca antrenor, cu rusoaica Elena Dementieva, fost număr 3 mondial și finalistă la Roland Garros și la US Open, și cu Alina Jidkova, o altă rusoaică: 'Și eu am fost diagnosticat cu hernie de disc. Am avut dureri mari, am ajuns la Urgență. Doctorii au vrut să mă taie, dar am refuzat. Îmi ziceau că n-o să mai joc niciodată tenis, că n-o să mai pot merge la schi. Da de unde! Am ales să mă vindec cu soluții naturiste, cu abordări holistice, iar acum mă simt excelent, joc tenis și schiez. Există un tratat medical în care se specifică faptul că fiecare boală este produsă de un dezechilibru psihic. Acolo scrie și de la ce se trage și hernia de disc'.

'Am impresia că sunt singur în viață'

Teoria îmbrățișată de Vecerdea susține cu fiecărei afecțiuni fizice îi corespunde o problemă psihică nerezolvată. Jacques Martel a descoperit legătura invizibilă dintre boală și modul de viață, în sensul emoțional și mental. A scos inclusiv un 'dicționar al bolilor'. Simonei i se recomandă să apeleze și la psihoterapie.

'Pe lângă semnificația generală a herniei, există și o relaxare anormală a lichidelor, care implică, pe plan metafizic, emoțiile. Există și durerea de la nervi, care implică energia mentală și culpabilitatea. Toate acestea indică un conflict puternic, care afetează toate aspectele fiiței mele. În situația în care apare hernia de disc, există un conflict legat de o presiune. Poate fi vorba despre presiunea de la nivelul responsabilităților mele familiare, financiare, profesionale etc. Este ca și cum aș exercita o presiune asupra mea depășindu-mi limitele, mă consider altcineva deoarece vreau să merg mai departe. Presiunea poate veni de la mine, de la ceilalți sau din altă parte. Iau responsabilitățile celorlalți în spatele meu. Am impresia că sunt singur în viață, îmi lipsește afecțiunea, nu mă simt sprijinit și ezit să mărturisesc acest lucru celorlalți și mai ales, mie însumi. Am sentimentul de a fi prizonier și indecis. Nu îmi permit să fac nicio greșeală. Mă prăbușesc sub greutatea responsabilităților. În loc să mă comport cu blândețe față de mine, sunt foarte rigid. Îmi trăiesc viața ca un automat, în loc să îmi las imima mea de copil să se bucure și să fie spontană. Deoarece totul este mecanic, foparte rațional, fără emoții, acest lucru determină dificultăți în relațiile mele interpersonale. Emoțiile mele sunt strivite în corpul meu și mă obligă să fiu foarte rigid. Mă revolt față de o situație, pe care o consider fără ieșire', scrie canadianul.

Ce este terapia holistică

Terapia holistică, ca metodă de vindecare pentru hernia de disc, diferă de medicina tradițională prin următoarele particularități: mintea și corpul sunt considerate o singură entitate; sănătatea se definește prin starea de bine, nu prin simpla lipsă a bolii, iar principala preocupare a pacienților trebuie să fie prevenirea bolii, nu vindecarea ei; deseori, organismul are capacitatea de a se vindeca singur, fără nicio medicație; pacientul este privit ca un întreg, nu se tratează doar organul bolnav; impactul mediului asupra organismului are o importanță majoră, cu accent pe ceea ce mâncăm, dacă fumăm, cât bem, dacă facem mișcare, cât de fericiți suntem în ansamblu.

Își ascunde relația

Este lipsă de afecțiune la Simona Halep, o sportivă idolatrizată în țară și peste hotare, dar care are și hateri pe urmele sale? Dezechilibrul mental poate proveni și de la faptul că Simona nu are iubit oficial, asumat public, a aflat 'Libertatea', consultând diverși specialiști cu nume. Deși nu există interviu în care să nu afirme că își dorește familie și copii, nu știm dacă fata din Constanța are un partener stabil. Zvonuri au tot rulat. S-a vorbit despre fiul lui Teia Sponte, versiune susținută și de bunica sportivei, dar s-a speculat și de alte relații pasagere, cum ar fi cea cu antrenorul de tenis Radu Marian Barbu. Situația hormonală a sportivei n-a fost neglijată de Keren Rosner, un psiholog psihoterapeut cu expertiză valoroasă în România. Rosner a spus fără ocolișuri: 'Are nevoie de un iubit'.

Asta în timp ce alți sportivi de top au lăsat baltă discreția și și-au prezentat, fără cenzură, viața sentimentală (Nick Kyrgios are o relație cu Ajla Tomljanović, austriacul Dominic Thiem se iubește cu franțuzoaica Kristina Mladenovic, în timp ce elvețianul Stanislas Wawrinka trăiește o poveste de dragoste intensă alături de croata Donna Vekić), confirmând astfel dezvăluirile Alexandrei Dulgheru, care a recunoscut pentru 'Libertatea' că, în circuit, sportivii se combină între ei sau cu cei din staff.



Thiem și Mladenovic formează un cuplu

A renunțat la psiholog

Simona Halep a colaborat o vreme cu mental coach-ul Silviu Zancu, însă, din nu se știe ce motiv, drumurile celor doi s-au despărțit, la un moment dat și n-au mai fost reînnodate. Se zvonește că motivul rupturii se leagă de faptul că Zancu n-ar fi fost plătit de către jucătoare. Colaborarea cu Zancu a început în februarie 2017 și s-a oprit imediat după ce sportiva a atins poziția de lider mondial (octombrie același an). După ce și-a atins scopul, câștigând la Roland Garros, n-a mai socotit necesar să evolueze. „Mi-am angajat un mental coach pentru câteva luni, înainte de Roland Garros. Apoi însă mi-am dat seama că e mai bine să lucrez singură şi să lucrez la cum trebuie să mă comport. Îmi place însă să lucrez şi cu un mental coach, fiindcă ei îţi povestesc experienţele lor şi cum trebuie să treci peste momentele proaste. Chiar şi aşa însă, m-am gândit că trebuie să construiesc drumul meu singură şi să devin echilibrată', a dezvăluit Halep.

