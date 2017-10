Simona Halep a fost învinsă astăzi de Elina Svitolina (6-3, 6-4) în Grupa Roșie de la Turneul Campioanelor, rezultat în urma căruia a părăsit competiția. Cu toate acestea, reprezentanta noastră a declarat la conferința de presă ulterioară meciului că nu este din cale afară de supărată.

“E un sentiment plăcut provocat de faptul că e sfârșitul sezonului, pentru că ultimele luni au fost ca un maraton. S-au întâmplat multe lucruri, a fost presiune… Cred că astăzi am jucat mai bine decât în meciul cu Wozniacki. Ăsta a și fost obiectivul meu. Am făcut tot ce am putut și am vrut să câștig, dar nu s-a întâmplat. Elina a jucat cu adevărat bine și a meritat să câștige. Nu sunt tristă. Sunt supărată că am pierdut, bineînțeles, dar a fost un an minunat și acum sunt bucuroasă să încep vacanța”, a declarat Simona Halep după meciul cu Elina Svitolina.

