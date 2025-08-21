Campioana României merge în Scoția pentru ultimul tren spre grupele Europa League. După un parcurs catastrofal în campionat, FCSB speră să spele rușinea în Scoția.

Aberdeen este una dintre cele mai bune echipe din campionatul Scoției, clasându-se pe locul 4 în sezonul precedent, și a ajuns în Europa câștigând Cupa, ceea ce le-a asigurat calificarea direct în play-off.

Aberdeen – FCSB, de la ora 21.45

În schimb, echipa lui Elias Charalambous, eliminată rușinos de Shkendija în preliminariile Ligii Campionilor, speră să ajungă pentru al doilea an consecutiv în grupele Europa League și să aducă la București formații de top, care să transforme Arena Națională într-un adevărat vulcan.

Meciul din Scoția nu va fi transmis la televizor în România, ci doar pe platforma de streaming Voyo, a celor de la Pro TV.

Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milne, Devlin – Shinnie, Nilsen; Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea

Arbitru: Serdar Gözübüyük (Olanda)

Asitenți: Erwin Zeinstra, Patrick Inia

Rezervă: Joey Kooij

Arbitru VAR: Pol van Boekel

Asistent VAR: Robin Hensgens

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE