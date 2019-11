De Otilia Cristea,

Naționala mai are o șansă de calificare la Euro 2020, la barajul din martie, iar Cătălin Țepelin subliniază că, la acel moment, alături de tricolori trebuie să fie un alt antrenor decât Contra, pe care îl descrie în cei mai duri termeni:

„Antrenorul în urma căruia nu rămâne niciun sistem clar de joc, nicio semnătură tactică, niciun meci remarcabil, niciun jucător inventat, ci doar un haos căptușit cu frustrări, minciuni și războaie închipuite”.

Iată și antrenorii la care s-a gândit redactorul-șef al GSP și calitățile care i-ar recomanda:

Mirel Rădoi

Cea mai logică soluție. Și cea mai la îndemână. Are mereu reacție în meci, are speech de sculat vestiarul din morți, are o stăpânire de sine incredibilă pentru cât de crud este, are discurs logic și echilibrat, are susținerea publicului, are și „spate” – deja a promovat la naționala mare scheletul cu care a făcut istorie la U21, stoperi-mijlocași-vârf de careu. Nu-i găsesc niciun defect, zău!

Gică Hagi

Cea mai mare necunoscută. Ba ar vrea, ba n-ar vrea. Ba ar putea, că am avea nevoie de un om ca el, dedicat și implicat 100%, ba ar fi sub ditamai conflictul de interese. Și cât de dispus ar fi să-și lase baltă Academia ca să-și asume riscul unui nou eșec, după ce istoria suspină și acum pentru ratarea calificării la Mondialul din 2002?

Ladislau Bölöni

O vulpe vicleană, un meseriaș a cărui experiență ar cântări fantastic în tensiunea finalelor din martie. E însă prea detașat de fotbalul românesc, la fel ca Olăroiu, până reînvață ce-i poate pielea fiecărui selecționabil din Liga 1 încep preliminariile pentru Euro 2024. Plus că niciodată n-a părut genul statornic, cu care să-ți faci planuri pe campanii întregi. Iar Federația nu caută un sezonier căruia să-i pună în cârcă eventuala ratare a Europeanului, ci unul cu care să construiască și campania viitoare.

Vezi celelalte variante în articolul de opinie scris de Cătălin Țepelin pe GSP.ro, la sfârșitul căruia puteți vota selecționerul care vi se pare cel mai potrivit.

