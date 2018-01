Cel mai emoționant moment al finalei Australian Open 2018 / VIDEO

Cel mai emoționant moment al finalei Australian Open 2018. Dincolo de meciul câștigat de Caroline Wozniacki în fața Simonei Halep, dincolo de problemele medicale acuzate de ambele jucătoare, camerele de luat vederi au surprins o scană de o frumusețe rară.

Stania Halep s-a aflat în tribunele de la Melbourne pe toată durata turneului. Femeie, de fapt, mama, o oferit cel mai emoţionant moment. La 1-2 în tie-break-ul primului set, camerele au surprins-o pe doamnă împreunându-şi palmele în aplauze şi strigând: „Hai, mamă, hai!”.

Și la finalul meciului au fost scene emoționante.

The only thing that I’d love to do now is giving Simo a hug and tell her she’s a fighter and I love her now even more. @darren_cahill please do this for me, Simo needs to know she’s our champion and we love her even in tough moments like this. #Teamhug pic.twitter.com/vcBGg21LWZ — SimoReactions (@Simoreactions) January 27, 2018

În ciuda eșecului, Simona a zâmbit la conferința de presă. E un zâmbet cu care i-a cucerit pe australieni.

Forget about our bad and sad feelings, if Simo can smile after this tough match is everything I can wish now. Look at her, she is the best. ❤ I wish she could know that we love and support her in tough moments more than ever. pic.twitter.com/Ypzj2nAqxW — SimoReactions (@Simoreactions) January 27, 2018

Cum și-a revenit Simona Halep după înfrângerea din finala Australian Open 2018: ”M-am dres cu o…”

I just love her too much and I can’t say how proud I am of her. @Simona_Halep you will always be my no.1 no matter what! pic.twitter.com/jsssRkkuHh — SimoReactions (@Simoreactions) January 27, 2018

This is very heartbreaking, but what Simo did this tournament is unbelievable and she deserves all the respect, it wasn’t meant to be this time either but we will keep believe in her until she will win one, I’m sure she will! Heads up Simo you are our fighter and we love you!❤️ pic.twitter.com/IpqxVN2Xjn — SimoReactions (@Simoreactions) January 27, 2018

Wozniacki a petrecut cu șampania învingătorului. Și cu iubitul baschetbalist! Halep: ”Am plâns”/ FOTO cu premierea

