Duminică, 14 iulie, la Palatul Știrbey din Buftea, a avut loc căsătoria religioasă a lui Ianis Hagi cu Elena Tănase, urmată de o petrecere fastuoasă, cu peste 500 de invitați. Printre aceștia s-a numărat și celebra jucătoare de tenis, Simona Halep, care a atras toate privirile cu o rochie spectaculoasă și scumpă.

Simona Halep a purtat la acest eveniment o rochie neagră, lungă și decupată în zona taliei, care i-a pus în evidență silueta elegantă. Costul acestei rochii impresionante se situează între 15.000 și 20.000 de euro, o sumă uriașă chiar și pentru un eveniment de asemenea anvergură, potrivit cancan.ro. Rochia a fost accesorizată cu o geantă specială pentru ocazii și bijuterii prețioase, completând astfel o apariție de neuitat.

Sportiva a optat pentru un look simplu și rafinat: părul lăsat drept și un machiaj discret, care i-a evidențiat trăsăturile naturale. Alături de Simona, părinții ei, Tania și Stere Halep, au respectat dress code-ul black tie stabilit de miri. Stere Halep a fost îmbrăcat într-un costum elegant, iar Tania Halep a purtat o rochie neagră, fabuloasă, asortată cu un colier de perle și pantofi argintii.

Familia Halep are o legătură strânsă cu familia lui Gică Hagi, astfel că prezența lor la eveniment era de așteptat. Stere Halep, în special, este foarte apropiat de Gică Hagi. De altfel, familia Halep a fost prezentă și la cununia civilă a lui Ianis Hagi cu Elena, care a avut loc anul trecut, chiar de Crăciun.

Buchetul de mireasă al Elenei Hagi a fost compus din bujori albi

Mii de fire de flori și plante, toate integrate în construcții florale într-o cromatică alb cu verde, compusă din flori din sezonul verii, din hortensii, trandafiri de grădină, delphinium, matiola, eustoma, panicum, limonium, eucalipt, iederă și din tuberoze, „condimentul” special pentru un efect olfactiv cuceritor, au creat un tablou elegant, romantic de basm împreună cu peste mii de lumânări aranjate în cele mai creative moduri.

„Ne-am propus să aducem frumusețea naturii în interiorul locației de nuntă. Cortul transparent, amplasat într-o poieniță din cadrul domeniului Stirbey, este îmbrățișat de o pădure superbă, plină de copaci seculari, stejari și platani de 200 de ani, înalți de 30 de m. Astfel, am încercat ca interiorul cortului să fie parte integrantă a contextului exterior și am conceput construcții florale suspendate, asimetrice, vegetative, pe rotund, în cromatica alb-verde, pentru un efect fluid, de plutire la adierea vântului, care să umple spațiul de sus în jos, pentru a oferi libertate de socializare invitaților și a echilibra estetic întregul tablou. Cele aproape 50 de mese, atât dreptunghiulare, cât și rotunde, au fost aranjate armonios, dar și divers pentru a crea un context viu și dinamic, cu o estetică elegantă și simplă care a avut la bază inserții de lumânări pentru un efect romantic și elegant. Povestea vizuală începe încă din curte, pentru că am creat 50 m de alee, delimitată de construcții transparente pe care am așezat flori și lumânări pentru a crea ca un tunel de întâmpinare pentru invitați, care să-i pregătească pentru povestea în care vor păși împreună cu mirii, printr-o arcadă feerică de 4 m înălțime. La intrarea în locație, este un panou de fotografii de 4 m/6 m cu dublu rol, pe o parte spațiu de fotografii și, pe cealaltă parte, cadru pentru masa de prezidiu la care au stat mirii”, a povestit Nicu Bocancea.

Peste 60 de persoane din industria florilor au fost mobilizate de Nicu Bocancea pentru a putea construi cadrul perfect pentru nunta lui Ianis Hagi cu Elena Tănase, dar și pentru a face față inamicului numărul 1 al acestei perioade, canicula extremă. Pentru ca aspectul decorurilor să nu fie afectat de temperaturile înalte, Nicu Bocancea a elaborat o adevărată strategie de implementare a conceptului său floral.

„Toate construcțiile florale și aranjamentele au fost realizate la Atelierul Iris și transportate la locație, la rece, cu mașini speciale, și montate ca la un concurs de viteză. Întreaga structură de susținere s-a montat integral cu o zi înainte de eveniment pentru ca florile și aranjamentele să fie aduse, montate și aranjate cu puțin timp înainte de eveniment, într-un interval de o oră. Pentru ca florile și construcțiile suspendate să nu-și piardă din prospețime pe tot parcursul evenimentului, nu am folosit burete vegetal sau alte tehnici, special pentru a ne adapta la temperatura din această perioadă. Astfel, am folosit un vas de sticlă sub formă de coif, iar florile au fost inserate direct în apă, precum într-o vază de flori supradimensionată pe care am suspendat-o din tavan. În cazul celor 3.000 de lumânări, suntem puși tot în fața unui concurs de viteză, sunt 50 de persoane care le vor aprinde pentru a le lumina în totalitatea lor până la venirea invitaților”, a dezvăluit Nicu Bocancea, master floristul care și-a pus semnătura pe tot ce înseamnă flori, decoruri, buchete, aranjamente de masă și de biserică la nunta anului a lui Ianis Hagi cu Elena Tănase.

Buchetul de mireasă al Elenei a fost compus din bujori albi, parfumați, buchetul nașei a fost construit într-o cromatică asortată cu rochia ei, iar buchetele celor 4 domnișoare de onoare au cucerit prin delicatețe și simplitate.

