Victoria cu Arina Rodionova (34 de ani, 114 WTA) îi va aduce Simonei Halep 15 puncte WTA și un cec în valoare de 2.000 de dolari. Totodată, potrivit clasamentului „live” WTA, sportiva din Constanța va urca până pe locul 879.

Pentru româncă a fost primul meci oficial după patru luni şi jumătate și primul succes înregistrat după mai bine de doi ani.

Ultima oară, sportiva noastră a învins-o pe Anastasia Potapova, pe 17 august 2022, chiar înainte de scandalul dopajului.

În meciul de revenire în circuitul profesionist după reducerea sancţiunii în cazul de dopaj de la patru ani la nouă luni, Simona Halep a fost învinsă de Paula Badosa (Spania), scor 1-6, 6-4, 6-3, la 20 martie 2024, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida).

Simona Halep – Anna Blinkova, în turul II la Hong Kong

Beneficiară a unui wildcard, Simona Halep anunța înaintea turneului din Hong Kong că va da totul pe teren.

În turul II al competiției din Hong Kong, românca va întâlni o sportivă din Rusia. Partida dintre Simona Halep (1.130 WTA, 33 de ani) și Anna Blinkova (78 WTA, 26 de ani) se va disputa joi, 3 octombrie, după ora 12:00.

A șaptea favorită a turneului din Hong Kong, Anna Blinkova are un tur 3 la Australian Open în acest an. Rusoaica născută la Moscova a bifat și o semifinală de Mare Șlem la dublu, în 2020, la US Open.

Anna Blinkova s-a calificat în turul 2 după ce a dispus de Peangtarn Plipuech 6-1, 6-2, într-o partidă ce s-a disputat marți.

Fostă dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros şi Wimbledon), Simona Halep are acum 579 de meciuri câștigate și 238 pierdute.

