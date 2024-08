„Rămâne un regret că nu am putut participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Mi-aş fi dorit tare mult să fiu acolo pentru că ar fi fost ultima Olimpiadă pentru mine. Eu am fost în 2012 la Londra şi mi-a plăcut tare mult. Este cu adevărat un sentiment diferit să joci la Jocurile Olimpice. Am mai jucat la Fed Cup, am fost aproape de o finală, dar totuşi nu se compară cu Olimpiada”, a afirmat Halep, la festivitatea în cadrul căreia medaliaţii olimpici de la Paris au fost premiaţi cu maşini de omul de afaceri Ion Ţiriac, relatează Agerpres.

Totodată, jucătoarea de tenis i-a felicitat pe sportivii români care au participat la Jocurile Olimpice, mărturisind că știe cât efort se află în spatele performanțelor obținute.

„Vreau să îi felicit pe toţi cei care sunt aici, dar şi pe ceilalţi, pentru că ştiu cât de grea este munca din spatele Olimpiadei, mai ales că presiunea este enormă, ştiind că patru ani te antrenezi pentru un moment. Dar ei au fost capabili, au fost puternici să câştige medalii pentru România. Mă bucur tot timpul când sportivii rămân câştigă, pentru că ştiu ce înseamnă, cât de multă muncă este în spate, cât de multe emoţii, stres, presiune, tensiune. Îi apreciez din tot sufletul şi îi felicit încă o dată”, a spus sportiva.

Simona Halep a menţionat că a fost extrem de emoţionată în timpul curselor lui David Popovici.

„Când am urmărit canotajul eram puţin relaxată pentru că ştiam că fetele sunt puternice, mai câştigaseră medalii. La David a fost foarte emoţionant, pentru că a fost totul pe ultimul metru, pe ultimul moment… a fost o emoţie ca şi cum aş fi participat eu la acea cursă”, a precizat Halep.

