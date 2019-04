Corneliu Papură, ieri, la primul antrenament cu ”juveții”.

La Craiova, a mai fost ”secundul” lui Ovidiu Stângă, în 2013

În 2005, Papură devenise persona non-grata în Bănie, fiind acuzat de fani şi de presă că joacă la pariuri pe meciurile propriei echipe. ”Am jucat o singură dată pe Craiova, acasă, cu Bacăul, şi am pierdut, şi, de atunci, nu am mai pariat”, se apăra ”Papi”, în presa vremii. A şi dat în judecată ziariştii, ”însă cu presa nu poţi câştiga războaie”. Fan AC Milan, ”Papi”, care a început fotbalul la 22 de ani, nu era căsătorit în 1994, însă acum are o fată şi un băiat. Argentianul Fernando Redondo este jucătorul său preferat.

”Contează aerul și fraierul! În fiecare zi iese un fraier pe stradă, important e să te întâlnești cu el”,

deviza după care se ghidează în viață Papură

În 1994, a intrat în două meciuri

N-a fost simplu călător în SUA, unde a ajuns ca urmare a prestației bune de la Universitatea Craiova, din 1993. Fostul fundaș a intrat în partidele cu Columbia (min. 90, în locul lui Florin Răducioiu) și cu Argentina (min. 88, în locul lui Ilie Dumitrescu). A luat tricoul suedezului Ljungberg. ”E, las-o mai uşor cu mine! Eu am stat pe bancă, era mai plăcut, aveam aer condiţionat. Eu am intrat şi cu Columbia, şi cu Argentina, la trecerea timpului. Să ştii că eu nu m-am considerat mare jucător, am fost sparring pentru Generaţia de Aur. A fost la un pas să intru şi cu Suedia, la 2-1, în prelungiri, nea Puiu ne scosese la încălzire pe mine, pe Gâlcă şi pe Mihali… N-a fost să fie! Păcat!”, spunea Papur, în 2014, la două decenii de la performanța din SUA.

Ca jucător, i-a marcat pe Sony Anderson, Ikpeba sau Henry

Papură a jucat în străinătate la Rennes (Franţa), Beitar Ierusalim (Israel), AEL Limassol (Cipru), dar şi la a doua echipe în China. ”În acea vreme, era greu să prinzi un angajament în campionate puternice. Era voie doar cu trei străini în lot, pe foaie erau doar 16 jucători, se efectuau doar două schimbări… La vremea aia, în Franţa, eram doar eu şi Mihali. La Rennes, am prins cei mai tari adversari din cariera mea. Brazilianul Sony Andersson, nigerianul Ikpeba Nosa, francezul Thierry Henry, toţi de la Monaco, Weah şi Rai, de la PSG…ce fotbalişti…”, îşi aminteşte fostul fundaş central, care, după ce a jucat la FC Naţional, a avut o ofertă şi de la Toulouse: ”Nu mai ţin minte de nu s-a concretizat… Cert e că m-am învăţat să nu regret nimic, altfel aş înebuni”.

