Larisa Iordache a sperat până în ultimul moment că starea de sănătate îi va permite să evolueze la bârnă, iar când a realizat că nu poate, lumea ei efectiv s-a prăbușit.

„Și-a dat seama că-i fuge pământul de sub picioare, iar impactul emoțional mare a fost când a mers la sală pentru antrenamente și le-a văzut pe toate celelalte fete cum își fac exercițiile, iar ea nu poate”, a precizat Dan Tănase.

„Sincer, am avut îndoieli de la început, fiindcă leziunea Larisei, o entorsă mediotarsiană, venită peste o artroză mai veche, necesită în mod normal două-trei săptămâni de pauză, plus recuperare. Acum am încercat să forțăm lucrurile, dar, din păcate, nu a funcționat. Ar fi trebuit să se întâmple un miracol”, a spus Dan Tănase.



Șeful echipei medicale a lotului olimpic a punctat că riscurile ar fi fost prea mari ca Larisa Iordache să concureze, totuși, în această stare.

E vorba despre piciorul pe care bate pentru elementele acrobatice și exista pericolul unui accident grav. Să cadă de pe bârnă, vă dați seama că-și periclita foarte mult sănătatea. Discutăm de Olimpiadă, nu de un concurs oarecare. Dacă nu ești sută la sută, e foarte greu. Dan Tănase:

„Am sperat până în ultima clipă că lucrurile se vor remedia favorabil. A făcut fizioterapie intensă, o infiltrație cu dexometazonă, evoluția era la un moment dat bună, în sensul că umflătura și durerile s-au mai diminuat”, a declarat Dan Tănase pentru GSP.

Larisa Iordache s-a retras, marți, din finala de la bârnă, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza problemelor la gleznă.

Sportiva a scris pe pagina sa de Facebook că a sperat până în ultimul moment că va putea lupta pentru o medalie la această probă, dar durerile au fost prea mari. Gimnasta a părăsit sala de concurs în lacrimi, a scrisGSP.ro.

