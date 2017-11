Gigi Becali l-a făcut praf pe Nicolae Dică după eșecul de la Iași: ”Doar tâmpiții fac așa. De acum încolo va fi ca mine, nu mă mai joc!”

Gigi Becali l-a făcut praf pe Nicolae Dică după eșecul de la Iași. A fost supărat pe trei dintre jucătorii din meciul pierdut de FCSB la CSM Poli, scor 0-1.



”Dică a felicitat jucătorii, dar eu nu pot face asta. Nu ai cum să câștigi un meci dacă joci cu trei jucători în afara jocului, morți. Trebuia să-l scoată pe Teixeira și să-l bage pe Man, iar Ovidiu Popescu să intre în locul lui Nedelcu. Adversarii l-au batjocorit pe Momcilovici.

De acum încolo o să-i cer antrenorului să facă două schimbări la pauză. Am să-i spun că vreau schimbări în minutul 20. Dacă nu văd, o să mă impun eu! Ce, acum ne e rușine să scoatem jucătorii din teren? Doar un tâmpit ar felicita jucătorii după o înfrângere. Trebuie să spui adevărul la televizor când vezi că Momcilovici și Teixeira pierd toate baloanele”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

”I-am spus să-l bage pe Vlad în poartă, să avem jucător sub 21 de ani, și să joace cu doi mijlocași centrali odihniți. De ce? Pentru că eu am trăit momentele astea an de an. Dică nu le-a trăit, dar eu le-am trăit tot timpul. Mereu vedeam jucători veniți obosiți de la echipa națională. La Steaua nu te joci, nu are cum să te bată Iașiul. Am dat 3.000.000 pe Coman, două pe Nedelcu! Eu nu mă joc! Echipa n-a avut nicio atitudine! Cum adică să lăudăm echipa când mâncăm bătaie? Ați văzut ce a zis Bălașa? Băiat deștept! A zis că trebuie să tragem concluzii după acest meci. Numai Dică a văzut că am jucat foarte bine”, a mai urlat Becali.