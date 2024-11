După o primă repriză disputată, dar fără ocazii clare de gol pentru nici una din cele două formaţii, bucureştenii au lovit bara, prin Boupendza, în minutul 73, în timp ce Matei Ilie a trimis pe lângă poartă dintr-o poziţie excelentă, în minutul 79, pentru clujeni, potrivit News.ro.

Însă gazdele au reuşită şi să concretizeze, în minutul 81, când Fică a şutat din voleu, din afara careului, mingea a căzut pe gazon în faţa portarului Siegrist, l-a păcălit pe acesta şi a intrat în plasă.

După numai un minute Borza a ajuns în poziţie ideală, dar şutul său nu a nimerit poarta. Jucătorul giuleştean se va revanşa în minutul 90, când i-a oferit pasa de gol lui Burmaz, care a egalat.

S-a terminat 1-1, CFR nu reuşeşte să egaleze la puncte concitadina Universitatea, dar rămâne pe locul secund, cu 28 de puncte. Rapid e pe 7, cu 24 de puncte.

„Să fiu sincer, pentru că am egalat pe final, sunt mulţumit. Dar per total sunt nemulţumit, pentru că meritam să câştigăm. Am avut ocaziile clare, am avut bară, Hasani, Borza. Mă bucur pentru rezultat, nu pierdem iar, la o echipă puternică. Orice punct e important, dar nu are nicio valoare dacă nu vom câştiga cu Petrolul, unul dintre cele mai vechi derby-uri din România. Am fost inspirat că l-am introdus pe Burmaz şi am scos un fundaş central, am schimbat sistemul.“, a declarat Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, citat de News.ro.

CFR CLUJ: Hindrich – Mogoş, Leo Bolgado, M. Ilie, Simao Rocha – Fică (Artean 84), Djokovic, Al. Păun – Nkololo (Tachtsidis 76), L. Munteanu (Peter Michael 76), Postolachi (Korenica 63). ANTRENOR: Dan Petrescu

RAPID: Siegrist – Cr. Manea (Burmaz 87), C. Ignat, Paşcanu – Onea, T. Christensen, Hromada (Grameni 86), Borza – N’Jie (Hasani 57), Boupendza, Petrila (R. Pop 86). ANTRENOR: Marius Şumudică

Cartonaşe galbene: N’Jie 45+1

Arbitri: Marian Barbu – Ovidiu Artene, Imre-Laszlo Bucsi – Florin Mazilu

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan – Iuliana Demetrescu

