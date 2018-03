Hermannstadt și Dunărea Călărași își refac stadioanele pentru a putea juca acasă în Liga 1. Câte milioane de euro au pregătit ardelenii pentru cosmetizarea arenei.

Dunărea Călărași (56 de puncte) și Hermannstadt Sibiu (53 de puncte) conduc în Liga 1 și se îndreaptă cu pași repezi spre promovarea în premieră în Liga 1.

Pentru a nu fi obligate să umble cu „cortul” prin țară după un stadion omologabil, așa cum a făcut Sepsi Sfântu Gheorghe până recent, cele două formații au demarat deja pregătirile pentru cosmetizarea propriilor stadioane, deși mai sunt încă 12 etape de disputat în eșalonul secund. În acest moment, și Juventus București se plimbă „cu cortul” din același motiv.

Hermannstadt și Dunărea Călărași își refac stadioanele. Sibienii au pregătit 17 milioane de euro

Chindia Târgoviște, formația de pe locul 3, are doar 49 de puncte, iar CS Afumați, formația de pe locul 4, are 44 de puncte. Astfel, se explică de ce călărășenii și sibienii au început să vorbească despre refacerea arenelor.

Hermannstadt a închiriat, de curând, o instalație de nocturnă, dar n-a putut-o folosi la meciul cu FCSB din Cupa României, fiindcă meciul s-a amânat.

„Va fi o modernizare foarte complexă a stadionului, dar nu vreau să intru în detalii. Vă vom face prezentarea, când avem proiectul tehnic gata. Vom avea gata în două săptămâni.

Per total, cred că se va ridica valoarea lucrărilor la stadion la 17 milioane de euro. Acest stadion se va face şi va fi un stadion modern, frumos, cu toate facilităţile. Cu tot ce are nevoie un stadion de fotbal. Există regulamente, există acte normative şi acolo vedeţi ce are nevoie un stadion de fotbal”, a declarat Astrid Fodor, Primarul Sibiului.

„Am găsit modalităţile de finanţare. În cel mai scurt timp vom demara procedurile de licitaţie. Vom juca până la finalul returului la Călăraşi. Nu mai plecăm nicăieri, iar la finalul campionatului ne apucăm imediat de treabă.

Vor lucra mai multe firme, fiecare pe domeniul ei. Se montează turnicheţi, se schimbă gazonul, vor fi lucrări ample. Suntem pe primul loc în Liga a 2-a şi cu un picior în Liga 1. Vom intra în istorie. Pentru prima dată echipa promovează în Liga 1!. Era necesar, urgent o modernizare a complexului”, a declarat Vasile Iliuţă.

În aceste condiţii, stadionul Dunărea din Călăraşi se va transforma într-un complex modern, Consiliul Judeţean urmând să investească suma de 500.000 de euro.

