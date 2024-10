Alma Vii, satul săsesc din Transilvania readus la viață după refacerea bisericii fortificate vechi de 700 de ani. „Frigiderul” medieval, una dintre atracțiile locului 

Caroline Fernolend, președintele Fundației MET, a primit premiul Europa Nostra 2024. Foto: Fundația Mihai Eminescu Trust

Cum revitalizezi o localitate lăsată în paragină

Alma Vii este un sătuc cu circa 300 de suflete, parte componentă a comunei Moșna, situat în nordul județului Sibiu, în apropiere de municipiul Mediaș. Locuit în trecut de sași, satul s-a confruntat în ultimii 30 de ani cu depopularea și lupta pentru supraviețuire. După exodul sașilor din anii 80 și din primii ani de după Revoluție, peste Alma Vii „s-au așezat” uitarea și anonimatul. Fundația MET a început să-și facă simțită prezența în sat în anul 2008, atunci când au fost reparate nouă poduri de lemn în parteneriat cu primăria și cu meșterii locali.

În anii care au urmat au fost renovate fațadele mai multor case particulare, a fost consolidate, reparate și dotate dispensarul sătesc, precum și magazinul din sat. Tot în această perioadă, au fost organizate cursuri de formare profesională și s-a oferit consultanță locuitorilor care doreau să-și dezvolte mici afaceri.

Recomandări Pe urmele lui Ionuţ Geană, copilul dispărut după ce a fost dus de rude la un saivan din Tulcea unde era „om de curte”. „L-am văzut când pleca cu o maşină roşie, cu unu tatuat”

Satul Alma Vii. Foto: Fundația Mihai Eminescu Trust

Un proiect pentru comunitate

Restaurarea cuprinzătoare a monumentului istoric, derulată în perioada 2014 – 2023, nu numai că a păstrat integritatea arhitecturală și istorică a vechii bisericii săseși, dar a și responsabilizat comunitatea locală, a încurajat dezvoltarea durabilă a turismului și a revitalizat patrimoniul cultural al satului. Proiectul a fost sprijinit financiar de Fondul Ambasadorilor Statelor Unite pentru Conservarea Culturii (AFCP) și de Granturile Spațiului Economic European (SEE). Inițial, s-a desfășurat proiectul privind restaurarea și refuncționalizarea incintei fortificate, cu o valoare de circa 4 milioane de lei, finanțat printr-un grant SEE și cofinanțat de către MET și fundația Horizon.

„În primul rând a fost o cerință, o nevoie a comunității. Membrii comunității în care lucram deja din 2008 au exprimat această dorință, să îi ajutăm să restaureze biserică fortificată. Și fiindcă noi încercăm ca fiecare proiect să fie sustenabil, am întrebat ce vor să facă acolo. Atunci i-au spus că vor să facă un cuptor de pâine și să facă pâine și plăcinta lor tradițională cu varză și să primească turiști. Și asta a fost motivația noastră să găsim fonduri pentru a scrie proiectul. Am încercat să aplicăm la fondurile norvegiene și, din 279 de proiecte, am fost pe primul loc. A fost foarte greu pentru că a fost primul proiect de mare anvergură al fundației”, spune Caroline Fernolend, președintele Mihai Eminescu Trust.

Recomandări Românii care au furat șapte capodopere din Olanda nu apar în documentarul despre ei: „Am vrut să am hoții în film, dar au cerut mulți bani” | VIDEO

Caroline Fernolend. Foto: Fundația Mihai Eminescu Trust

500.000 de dolari de la Ambasada SUA

La finalizarea lucrărilor de restaurare a început o altă fază importantă a proiectului, și anume integrarea armonioasă a monumentului în viața comunității. În spațiile reabilitate din incinta fortificată, cu ajutorul obiectelor donate de către membrii comunității, au fost amenajate expoziții ce pun în valoare cultura multietnică locală. Tot aici sunt prezentate și pot fi cumpărate de către vizitatori obiecte de artizanat și delicatesele culinare tradiționale realizate de către membrii comunității.

Scopul a fost acela de a crește sentimentul de coeziune socială și de a-i motiva pe locuitori să lucreze împreună la îmbunătățirea standardului de viață din comunitate, păstrându-și totuși stilul de viață tradițional. Pentru a impulsiona turismul local, MET a realizat pentru locuitorii din Alma Vii cursuri de instruire în domeniul turismului și cursuri de învățare a limbii engleze.

Recomandări Deputatul AUR care a primit fraudulos locuință de la MApN și a vândut-o de 13 ori mai scump. Condamnat, generalul Mircia Chelaru a încercat să anuleze sentința

A doua etapă a proiectului, denumită „REVEAL Alma Vii – Redescoperiți Alma Vii”, a presupus restaurarea și reconversia funcțională a Bisericii Săsești fortificate, veche de peste 700 de ani. Finanțarea în valoare de 500.000 de dolari a fost câştigată în urma unui concurs de proiecte desfășurat anual la nivel mondial, prin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Proiectul nu numai că a insuflat o nouă viață unui monument istoric, dar a și revigorat comunitatea. Acesta a devenit un catalizator pentru turismul durabil, oferind oportunități economice și schimburi cultural pentru comunitatea locală. Lucrările de proiectare au fost realizate de o echipă de arhitecți și ingineri coordonată de Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România.

„Pentru restaurarea bisericii am depus de cinci ori cererea și am reușit să primim finanțarea. A fost cel mai mare grant pe care îl dă anual Ambasada SUA. Am reușit să gestionăm așa de bine acești bănuți, încât am făcut mai mult. Am făcut și un pic de în interiorul bisericii. Trebuia să facem consolidare și acoperiri și structuri. Și acum mai avem nevoie de bani ca să intervenim la altar”, a completat președintele fundației, care speră să obțină o finanțare din partea Ministerului Culturii și pentru acest obiectiv.

În paralel, cei de la fundația MET au cerut locuitorilor din sat să doneze obiecte vechi cu ajutorul cărora a fost constituită o expoziție, care poate fi vizitată de către turiști.

Un peisaj cultural unic

Proiectul în ansamblu este acum recunoscut la nivel internațional ca urmare a distincțiilor acordate în cadrul galei premiilor Europa Nostra.

„Conservarea bisericii săsești din Alma Vii este un exemplu puternic pentru bisericile fortificate și pentru patrimoniul religios care nu mai are în jur o comunitate originală care să aibă grijă de el. Intervenția meticuloasă, dar minimă, a asigurat utilizarea de materiale compatibile și soluții care au fost sensibile la structura originală. Acest lucru este evident în modul în care au fost păstrate cărămizile și țiglele originale și în modul în care a fost conservată patina. Această abordare durabilă este evidentă și în rezultatele de înaltă calitate, obținute cu fonduri limitate. Proiectul a restaurat peisajul cultural al acestui mic sat și a inclus implicarea comunității la cel mai înalt nivel, insuflând astfel un sentiment de responsabilitate pentru acest patrimoniu”, a declarat juriul premiilor Europa Nostra.

Restaurarea ansamblului fortificat a readus satul al viață. Numărul turiștilor a crescut exponențial, în fiecare an. „A fost peste așteptări, de la an la an. În luna iulie, de exemplu, când am făcut raportul, au fost 6.300 de vizitatori. Încă nu am ajuns la numărul de vizitatori ca la Viscri, dar vin turiști speciali, pentru expozițiile pe care le organizăm în biserică. Este un alt gen de turism”, afirmă Caroline Fernolend.

Inevitabil, au fost înființate și spații de cazare. Prima pensiune a fost deschisă de o familie din Germania, care s-a mutat la Alma Vii. Fundația MET administrează, de asemenea, două locuințe în care s-au amenajat astfel de spații.

„Sunt case care au fost cumpărate de familii de români, care s-au mutat aici și unii vor să deschidă și pensiuni. Satul se repopulează, în special cu tineri care aduc un suflu nou”, mai spune președintele MET.

Tot fundația a restaurat clădirea unei foste școli, unde a fost deschis un centru educațional pentru copiii din sat. Tot aici ar urma să fie amenajat și un atelier de ceramică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mâncare tradițională, de la Alma Vii

Alexandra Lăcătuș deține primul punct gastronomic local de la Alma Vii, care funcționează chiar în incinta ansamblului fortificat, denumit Belalma Rural.

„Restaurarea incintei fortificate și a bisericii a readus satul nostru pe hartă. Anul acesta am reușit să deschis punctual gastronomic local, unde turiștii pot să guste din mâncărurile tradiționale ale zonei. Eu le ofer nu doar mâncare, ci «experiențe». Tot ce oferim este produs la nivel local, obținut sistem bio”, afirmă Alexandra, care administrează și activitatea de vizitare a monumentului istoric.

„Prepar pentru turiști după rețete ale copilăriei, cum ar fi ciorba cu tarhon sau ciorba cu rubarbă. Mai fac un sos de roșii cu dulceață de măceșe și chifteluțe, cartofi gratinați cu caș de oaie și multe altele”, completează aceasta.

Printre personalitățile cărora le-a gătit este și ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec, care a vizitat în luna august satul Alma Vii.

Ambasadorul SUA Kathleen Kavalec și Alexandra Lăcătuș, la Alma Vii. Foto: Fundația Mihai Eminescu Trust

Vechea biserică săsească nu mai îndeplinește rolul pentru care a fost construită, având în vedere că nu mai există sași în sat din 1993. În prezent, este folosită pentru expoziții și alte evenimente culturale. „Anul trecut am avut expoziția Ștefan Câlția și anul acesta, în luna iulie, cea a artiștilor Sorin Ilfoveanu și Adrian Ilfoveanu, pictor și sculptor. Vin mulți turiști și pentru aceste expoziții”, a completat Alexandra Lăcătuș. Renașterea satului transilvănean atrage familii tinere din alte zone ale țării. În ultimii ani, opt astfel de familii, majoritatea din București, au cumpărat locuințe și s-au mutat aici.

Scheletul din Turnul Grânelor

Biserica evanghelică se află pe deal deasupra satului. A fost construită în secolul XIV, urmând ca două secole mai târziu să fie fortificată prin construcţia zidului de apărare şi a turnurilor. Corul (locul din jurul altarului) a fost supraînălţat în primii ani ai secolului al XVI-lea, ocazie cu care biserica preia rolul defensiv, acelaşi cor fiind fortificat şi dotat cu guri de tragere. Turnul de poartă, construit pe partea de est a bisericii, este unul impresionant şi este dotat cu guri de tragere orizontale, putându-se observa şi urmele unor elemente specifice existenţei unei herse, adică un grătar metalic sau grilaj de lemn care închidea intrarea în incinta fortificată. Biserica este înconjurată de patru turnuri defensive, care simbolizează cele patru puncte cardinale.

În 2015, când au demarat primele lucrări la incinta fortificată, în apropierea bisericii a fost descoperit un cimitir cu sute de morminte. Printre ele, foarte bine conservat, se afla scheletul unui sas care a trăit aici în urmă cu sute de ani. Experții spun că bărbatul avea aproximativ 30 de ani și 1,65 metri înălțime. Cimitirul datează din secolul al XII-lea, fiind chiar mai vechi decât biserica. Întregul schelet a fost mutat în Turnul Grânelor și expus turiștilor, alături de întreaga lui poveste care poate fi descoperită la fața locului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Deși toate cele patru turnuri ale bisericii din Alma Vii sunt spectaculoase, Turnul Gheții are și o poveste interesantă. În urmă cu sute de ani, sașii care au construit cetatea luau iarna calupuri de gheață din râul care traversează satul, le urcau în vârf de deal și le depozitau în Turnul Gheții. Aici era puse alimentele la păstrat și rezistau până spre vară datorită gheții care se topea foarte încet. „Frigiderul” medieval este, în prezent, una dintre atracțiile ansamblului istoric medieval de la Alma Vii.

Foto: Fundația Mihai Eminescu Trust

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News