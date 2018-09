Acum, fosta glorie a handbalului lucrează ca vânzătoare în Zalău. Și spune că e fericită. Că a fugit de sport, i-a ajuns. Și că nu vrea să-i plângă nimeni de milă.



„Vreau să fiu privită ca un om normal. Sunt om simplu, nu vreau faimă!”, i-a mărturisit Toto reporterului Libertatea.



De Daniel Conțescu

Un articol postat pe portalul ziaruldesalaj.ro prezintă în culori cenușii situația fostei handbaliste Talida Tolnai. Medaliată cu bronz la Campionatul European din 2010, la care a avut un aport substanțial, Tolnai (39 de ani) lucrează acum ca vânzătoare în Zalău, la un centru de personalizare al cadourilor.

Printre cifrele impresionante ale carierei, publicația ardeleană strecoară tușe dramatice, părând că-i plânge de milă Talidei, retrasă în 2015. „Încă de la început vreau să clarificăm un lucru. Nu suntem împotriva unei persoane care muncește indiferent de felul muncii sau unde își desfășoară activitatea zilnică. Fiind vorba de o sportivă foarte valoroasă pe care a dat-o Sălajul, nu putem trece cu vederea acest lucru…. Cu o asemenea carieră zicem că Talida Tolnai merita mai mult chiar și din partea Federației Române de Handbal”, scrie site-ul amintit.

„Fac totul cu bucurie”

Talida Tolnai vede însă altfel viața. Este fericită cu ceea ce face și nu vrea ajutorul nimănui. După retragerea din activitate, de acum trei ani, n-a dorit să mai audă de handbal. Și-a dorit să fie alături de familie și, mai ales, de Dumnezeu. Tolnai lucrează la un centru de personalizat cadouri.

Libertatea: Talida, am citit că ai apucat alt drum în viață.

Talida Tolnai: Nu vreau să-mi poarte nimeni de grijă, să îmi plângă de milă. Lumea crede că dacă am făcut sport, acum nu mă pot descurca. Mai tare se agită lumea decât o fac eu. Nu am cerșit nimănui nimic.

Cum ai ajuns să lucrezi la actualul loc de muncă?

Căutam un cadou pe Facebook pentru cineva. Am văzut un anunț de angajare pe pagina respectivă și așa am ajuns aici. Am văzut că sunt locuri vacante și am aplicat… A fost munca lui Dumnezeu. Înainte, m-am dus la mai multe locuri de muncă. De rămas, am rămas aici, unde sunt de două săptămâni. După ce m-am retras din handbal, acum trei ani, mi-am dorit să mă liniștesc, fizic și psihic. Mi-au ajuns 22 de ani de sport.

S-a spus că lucrezi ca vânzătoare…

Nu sunt doar vânzătoare, este catalogat prost ce fac eu. Și nu e cinstit. Fac mai multe, preiau și comenzile, dar este un lucru în echipă. Dar faci și altele, nu doar vinzi. Se pot imprima diplome, aici am învățat lucruri noi. Dacă nu mi-ar fi plăcut, nu aș fi întrebat dacă mă pot angaja. Am făcut spiralare, laminare. Nu contează ce fac. M-am retras din sport, este viața mea. Vreau doar să fiu lăsată în pace. Fac lucrurile cu bucurie. Mi-am refăcut viața. Îmi convine și programul. Lucrez de de luni până vineri, iar sâmbăta și duminica sunt liberă. Pot fi alături de Dumnezeu și de familie. Aceste lucruri sunt importante. După ce m-am pocăit, a face voia lui Dumnezeu este cel mai important pentru mine.

„Vreau să văd cum pleacă omul mulțumit de aici”

Cum ești privită la noul loc de muncă?

Vreau să fiu privită ca un om normal. Sunt om simplu, nu vreau faimă. Vreau să rămân în umbră. Nu am cerut ajutorul nimănui, doar lui Dumnezeu! Sunt fericit cu Domnul! Dumnezeu e pe primul plan! Ce am făcut în sport am lăsat în urmă. Sunt un om normal, care își vede de treaba lui. Am căutat să mă retrag cu totul. Repet, refuz publicitatea, nu vreau să fiu pe prima pagină.

Locul de muncă are legătură cu religia?

Nu. E un loc de muncă oarecare. Acesta este job-ul meu. Vreau să văd cum pleacă omul mulțumit de aici!

Nu puteai antrena?

Am facultatea de sport, am carnet de antrenor, dar nu. După 22 de sport, n-am mai vrut. Am fugit de handbal. Mulți nu te înțeleg, dar vine un moment de saturație. Mi-am dorit să fiu liberă. Înainte de retragere, abia așteptam să se termine totul. Mă lăsau balamalele, mai tragi cu cremă, mai iei o pastiluță, dar corpul cedează.

Federația de handbal te-au căutat?

Nu i-am sunat și nici nu aștept să mă sune. Nu-s om al străzii. Acei oameni trebuie ajutați, nu eu. Repet, nu mă interesează nimic, vreau doar să fiu lăsată în pace. Mi-ajung 22 de ani, fizic și psihic. Dau slavă lui Dumnezeu!

S-a pocăit în 2008

Talida Tomai a decis să se pocăiască, în 2008. După ce a rătăcit prin lume, a trecut în tabăra penticostalilor. „Am cunoscut păcatul. Am umblat în lume, am căutat să aflu plăcerile lumii acesteia”, mărturisea handbalista în 2014, la şase ani de când a devenit pocăită. Vestea că fiica lor se îndreaptă spre o nouă credinţă i-a surprins neplăcut pe părinţii ei. Tatăl ei a fost reformat. Mama este ortodoxă, religie în care a fost botezată, după naştere, şi Talida. „Mama mea chiar mi-a zis că dacă cu adevărat o iubesc să nu fac pasul acesta. Eu i-am spus: «Mamă, nu mă pune să aleg între tine şi Dumnezeu, căci îl voi alege pe Dumnezeu. Eu vreau să te am şi pe tine şi Dumnezeu»”, îşi amintea sportiva, gândurile fiindu-i găzduite de un reportaj publicat în gândul.info.

Palmares impresionant

Talida Tolnai a fost un nume mare în handbalul românesc. „Toto”, aşa cum îi spun iubitorii handbalului, cea care a adus medalia de bronz României la Campionatele Europene din anul 2010. Datorită ei, România a luat brozul la Campionatul European din 2010. Anterior a făcut istorie la HC Zalău şi CS Oltchim Râmnicu Vâlcea. La Euro 2010, Tolnai a apărat miraculos, aflându-se pe locul 8 în topul celor mai buni portari ai competiției. A evoluat la nume importante din România și din străinătate: Silcotub Zalău (1998 -2006), HC Zalău (2006 – 2007), Oltchim Râmnicu Vâlcea (2007 – 2012), Uskudar BSK Istanbul (2012 – 2013), RK Krim (2013 – 2014) și CSM București (2014 – 2015).

Talida Tolnai a fost de cinci ori campioană națională, de alte trei ori a căștigat Cupa României. În 2012, a câștigat Cupa Turciei, iar în 1996 a apărat buturile echipei din Zalău, la succes răsunător din finala Cupei Orașelor. De asemenea, s-a încoronat campioană europeană și mondială cu naționala de junioare a României, în 1998, respectiv 1999. Este medaliată cu argint la Campionatul Mondial Universitar din 2000 și medaliată cu aur la competiția amintită, doi ani mai târziu. În 2007, a câștigat Cupa Cupelor EHF și prima ediției a Supercupei României.

Osvaldo s-a refugiat în muzică

Povestea Talidei seamănă cu destinul fostului fotbalist Daniel Pablo Osvaldo. Pe atacantul cu 4 goluri în 14 selecții pentru Italia, jocul cu mingea nu-l mai făcea fericit, astfel că a decis să-și urmeze o altă mare pasiune: muzica. Osvaldo, 32 de ani, este acum solistul vocal al trupei rock Barro Biejo: „Lumea nu mă înțelege. Crede că sunt nebun. Mi-am urmat pasiunea. Este o viață diferită, față de rutina militară care există în fotbal. Un fotbalist este bine retribuit, dar este pus mereu sub presiune de club. Nu sunt făcut pentru a respecta regulile, îmi place să fiu liber. Sunt mândru de cariera mea și am dat totul fotbalului. În fotbal se trăiește o viață care nu e reală. Îți cer maximum, dar nu interesează pe nimeni dacă ești un băiat bun sau nu sau dacă ai sentimente. Iar eu sunt o persoană sensibilă. Eram obosit, așa că am decis să duc o viață de muzician. De când am lăsat fotbalul, nu mă simt deloc apăsat. Mă simt liber și relaxat. Sunt fericit”, s-a confesat Osvaldo, în „The Sun”. Palmaresul său conține, din 2005 până în 2016, anul retragerii de la Boca Juniors, cluburile Huracán, Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol Barcelona, AS Roma, Southampton, Juventus Torino, Internazionale Milano și FC Porto.