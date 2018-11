„Mă şi gândeam acum câţiva ani, la o şuetă cu prietenii, cum mă voi simţi când voi deveni bunic… Iată că am ajuns să trăiesc devreme acest sentiment. Şi mă bucur că sunt un bunic tânăr atunci când nepotul meu sper că îmi va călca pe urme. Îi zic de acum «Ganezu 3». Seamănă cu mine. Şi sper că va rupe plasele. Când mi-a trimis fata mea primele poze, am simţit că ating cerul cu creştetul capului… Ca atunci când am marcat cu Anglia. Sper să fie sănătos şi, vreodată, să apuc să-i văd împreună, în activitate, şi pe fiul meu, George, dar şi pe nepotul meu”, a povestit fericit Ionel Ganea, pentru prosport.ro.

Ioana a fost înfiiată de cuplul Ionel şi Daniela Ganea în 1997, pe când avea doar câteva luni. Decizia de a adopta un copil a venit după lungi şi traumatizante încercări de a deveni părinți, în momentul în care cei doi au conştientizat că nu pot avea copii. Dar, cum minunile nu vin niciodată singure, la nici trei ani de la adopţie au reuşit să îl aducă pe lume pe George, copilul biologic al cuplului.

Ionel Ganea are 45 de selecţii şi 19 goluri pentru naționala României. Cel mai important gol l-a reușit la Euro 2000, din penalty, în ultimul minut al meciului memorabil cu Anglia, 3-2, victorie care a calificat România în sferturile de finală.

Ciobi, cel mai tânăr bunic din Generația de aur

Cel mai tânăr bunic din Generația de aur este Liviu Ciobotariu, 47 de ani, care are o nepoțică de trei ani și opt luni, Raisa, din partea fiului cel mare, Cosmin.