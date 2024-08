Tulkin Kilichev sărbătorea câștigarea medaliei de aur pentru boxerul uzbek Hasanboy Dusmatov în zona de încălzire de la Roland Garros joi seară, când a suferit un stop cardiac.

Din fericire pentru Kilichev, medicul echipei de boxing a Marii Britanii Harj Singh și fizioterapeutul Robbie Lillis se aflau și ei în zona de încălzire și i-au sărit în ajutor, Singh efectuând resuscitarea cardio-pulmonară, iar Lillis folosind un defibrilator.

„Echipa de antrenori (uzbeci) s-a întors în zona de încălzire și sărbătoreau cu toții, iar apoi din acea zonă au venit strigăte de ajutor”, a declarat Lillis, pentru agenția de presă PA.

„S-a strigat după un doctor, după ajutor. Harj a fost prima persoană care a răspuns, iar eu l-am urmat cu trusa de prim ajutor pe care o purtăm cu noi. Când am ajuns, la aproximativ 30 de secunde după Harj, acesta începuse deja să efectueze resuscitarea antrenorului.

Am deschis trusa și am scos defibrilatorul. După ce i-a luat pulsul, a spus că se recomandă un șoc, așa că i-am îndepărtat pe toți și i-am administrat un șoc. Inițial, nu și-a revenit, dar, aproximativ 20-30 de secunde mai târziu, după ce Harj a continuat să facă resuscitarea, dintr-odată și-a revenit în simțuri”, a mai spus acesta.

Recomandări Crimele lui Toma Gheorghe, ucigaşul în serie care cere să fie liberat luna aceasta. „Dacă ar învia fiică-mea, io iar aş omorî-o, da pe Lili, dacă aş putea, aş învia-o”

Kilichev a fost dus la spital, unde se află în stare stabilă.

„Să sperăm că se va recupera complet. Viteza este esența lucrurilor. Sunt foarte, foarte recunoscător că am avut tot echipamentul la noi, iar eu și Harj am fost acolo și am fost instruiți”, a adăugat Lillis.

Urmărește-ne pe Google News