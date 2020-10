“Sunt onorat, nici nu ştiu ce să spun. Când creşti urmărind pe cineva şi idolatrizându-l pentru calitatea sa de pilot, dar şi ceea ce poate face an de an, cursă de cursă, săptămână de săptămână cu echipa sa…. Doar văzând dominaţia sa atât de mult timp, nu cred că cineva, în special eu, şi-a imaginat că m-aş apropia de Michael în ceea ce priveşte recordurile”, a spus Lewis Hamilton după ce a primit casca de la Mick Schumacher, potrivit news.ro.

Cuprins de emoție și cu greu stăpânindu-și lacrimile, a adăugat: „Este o onoare incredibilă şi va dura până când mă voi obişnui. Mi-am dat seama abia când am ajuns la boxe, nu când am trecut linia de sosire. Nu aş fi putut reuşi fără această echipă incredibilă care mă împinge din spate şi dă totul. Mulţumesc mult şi am un respect imens pentru Michael”.

Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat a 11-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, pe Nurburgring, Eifel Grand Prix.

Este a şaptea victorie din acest sezon pentru britanic, care a obţinut a 91-a victorie din carieră în Formula 1, egalând astfel recordul lui Michael Schumacher.

Germanul a obţinut 91 de victorii în perioadele 1991-2006 şi 2010-2012.

Citeşte şi:

Alexandru Rafila a explicat de ce România nu produce Remdesivir, deși are capacitatea

Ludovic Orban, control la DSP București, în ziua în care România a raportat 3.500 de cazuri noi de COVID: „A fost introdus un nou sistem de call-center”

Nelu Tătaru a anunțat că se discută varianta ca asimptomaticii să nu mai ajungă în spital

VIDEO | Donald Trump, primul eveniment public după infectarea cu COVID-19. CNN: „Discurs divizor la Casa Albă” în fața a sute de oameni, cu atac la Joe Biden

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om