CFR Cluj – FC Botoșani

CFR Cluj a început cu dreptul noua stagiune internă. Formația pregătită de Edi Iordănescu se prezintă la startul Ligii 1 cu un moral excelent, după ce a cucerit Supercupa României, duminică, la Craiova, 1-0 cu CSU.

CFR Cluj a făcut câteva mutări spectaculoase, însă nucleul campioanei rămâne cam același din mandatul lui Dan Petrescu, plecat în China după ce a cucerit titlul. Au venit în vară, pentru a întări lotul, Tambe (Adana Demirspor), A. Radu (Aris Limassol), Males (Rijeka), Lang (Dijon) și De Luca (Virtus Entella).

CFR Cluj caută să-și ia revanșa în fața unei echipe FC Botoșani pe care nu a mai învins-o din 2016. Au fost de atunci trei remize și un succes al moldovenilor în Cupa României. La ultimul meci jucat în Gruia, am avut un CFR – Botoșani 0-0. A fost primul meci din istoria meciurilor directe jucate în Ardeal în care CFR nu bate. Au fost, până la acest duel, 6 meciuri și 6 victorii!

CFR Cluj își prezintă noile achiziții si noul echipament pentru sezonul 2018/2019 într-o conferință de presă ce va avea loc miercuri, 18 iunie, de la ora 17:00, în sala de conferințe a Stadionului CFR.

FC Botoșani s-a despărțit de cel mai important jucător din sezonul trecut, Olimpiu Moruțan, plecat la FCSB, dar transferat șase jucători. Este vorba de fundașul stânga Aristeidis, fundașul dreapta Andrei Patache, fundașul central Andrei Pițian, mijlocașul Enriko Papa și atacanții Mihai Roman II și Marko Brekalo.

Antrenorul Costel Enache, reconfirmat la FC Botoșani după ce sezonul trecut gruparea moldavă a ratat calificarea în play-off, și-ar fi dorit un debut de sezon ceva mai ușor: 'Asta este ne pregătim și încercăm să facem față. Nu e un debut lejer, ceea ce ne-am fi dorit. Până la urmă tot îi întâlnim. Sunt contexte diferite. Este un alt an, ei au alt statut. Sunt campionii României. Au schimbat și lotul și modelul de joc. E o necunoscută, însă sperăm să ne prezentăm la fel de bine în fața lor cum am făcut-o sezonul trecut când am terminat de două ori la egalitate, atât în Gruia, cât și pe Municipal în campionat!

Acum suntem ca și în viața de zi cu zi, important e cu cine ne comparăm și acolo stă starea noastră de spirit. Am văzut echipe cu program mult mai greu decât al nostru și dau un exemplu Dunărea Călărași. Oricum adversarii sunt foarte puternici și e greu de ales cu cine am fi dorit să jucăm. Nici nu ne mai pierdem energia cu aceste lucruri. Soarta a decis acest program, datoria noastră este să ne pregătim pentru el și să fim eficienți'.

În etapa a II-a, FC Botoșani va primi pe teren propriu vizita nou-promovatei AFC Hermannstadt.

Cum se desfășoară Liga 1

Locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 intră în play-off iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out.

Locul 1 din play-off se califică în Liga Campionilor, în timp ce locurile 2 și 3 se califica în Europa League.

Locul 12 din play-out merge la baraj cu locul 3 din Liga 2.

Locurile 13-14 din play-out retrogradează.