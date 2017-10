Dan Petrescu a făcut scandal monstru după FC Botoșani – CFR Cluj: ”Dacă noi furăm, ei ce fac?! Ne-au făcut pilaf de trei ori la rând”. În pericol de demitere / VIDEO

Dan Petrescu a făcut scandal monstru FC Botoșani – CFR Cluj: ”Dacă noi furăm, ei ce fac?! Ne-au făcut pilaf de trei ori la rând”.

Nemulțumit că nu e susținut de conducere, ba chiar amenințat cu demiterea, Dan Petrescu a răbufnit la adresa brigăzii gălățeanului Adrian Cojocarul după eșecul din Moldova, din 16-mile Cupei, 1-1, 2-3 după loviturile de departajare.

„Dacă nu vorbește nimeni din club, vorbesc eu! Am avut gol valabil, penalty clar, Omrani singur cu portarul, n-a fost ofsaid, Culio – singur cu portarul, roşu… Cea mai dezavantajată echipă din România e CFR Cluj! Noi suntem hoţi… Şi Botoşani ce e, dacă noi suntem hoţi? Ne-au făcut pilaf de trei ori la rând!

Clubul nostru trebuie să nu doarmă, pentru că toată lumea e împotriva noastră. Cu Viitorul am tăcut, că am zis: ”Hai, am jucat cu Hagi”. Penalty clar la 0-0. Nu se mai poate continua aşa! Dacă continuăm aşa, n-avem nici o şansă să câştigăm nici un meci. Trebuie să ni se dea ce a fost clar. Patru faze clare. Dacă era tehnologia video azi băteam 3-0. Exact ce am cerut. Meritam să câștigăm, dar nu e pe meritate. Arbitrul a influențat clar meciul”.

