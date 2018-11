Liviu Ciobotariu, noul antrenor de la FC Botoșani. Costel Enache preia Astra

Ciobotariu, care îl înlocuieşte în funcţie pe Costel Enache, cel mai probabil noul antrenor al Astrei, va avea un contract pe cel puţin un an şi jumătate, iar obiectivul său va fi redresarea echipei.

El a declarat, într-o conferinţă de presă, că a preluat FC Botoşani într-un moment greu, echipa aflându-se pe locul al 12-lea al campionatului.

'Acum două săptămâni am venit din Arabia Saudită şi, bineînţeles, am fost plăcut surprins şi vreau să mulţumesc conducerii clubului FC Botoşani că mi-a acordat această încredere. Sunt bucuros că am revenit în fotbalul din România după o absenţă de trei ani şi jumătate. Am venit foarte motivat.

Sunt convins că vin cu un moral pozitiv pentru echipă, pentru schimbare, să se facă un şoc şi sunt convins că echipa se va trezi, pentru că din punctul meu de vedere la Botoşani este un lot destul de echilibrat', a spus Ciobotariu, la întâlnirea cu jurnaliștii.

Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a reușit o premieră fotbalul românesc: cei doi antrenori au fost prezenți simultan la conferința de presă, chiar dacă unul va pleca, iar altul va fi investit. Costel Enache nu a rămas fără angajament și s-a înțeles deja cu Astra.