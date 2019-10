De Ciprian Iana,

Cel care a fost desemnat Fotbalistul Anului 1980 în România și-a sărbătorit ziua de naștere acasă, împreună cu familia. Asta și pentru că o durere la coloană nu-i dă pace de ceva vreme. ”Îmi serbez ziua acasă, cu familia. Până la urmă am făcut 65 de ani, nu e chiar un motiv pentru a face tămbălău mare. În plus, nici nu mă simt prea bine”, a precizat, pentru Libertatea, Marcel Răducanu.

Fostul internațional, 21 de meciuri, trei goluri pentru România, a continuat: ”Am niște dureri groaznice la coloană. De abia mă mișc, după ce am făcut aici, în Germania, o operație la coloană. Cred că mi-au atins un nerv. Bine și eu am avut un accident postoperator, am căzut la un antrenament pe umărul cu probleme. Am avut și ceva noroc pentru că, fiind fost sportiv de performanșă, am știut să cad, altfel rămâneam acolo, întins pe teren”.

Din păcate, durerile resimțite la nivelul spatelui au ”coborât” pe picior. ”Nici nu mai pot să mă întorc, mă doare rău”, spune cel care a cucerit cu Steaua două titluri și tot atâtea Cupe ale României, în perioada 1972-1981 în care a jucat la gruparea roș-albastră.

Marcel Răducanu împreună cu soția / FOTO. Gazeta Sporturilor

”După nouă operații, sunt ca o mașină dusă la Ciclop, trebuie să-mi refacă totul!”, mai are puterea să zâmbească Răducanu.

Se interneză în noiembrie

Cel care a fost cât pe ce să-și sărbătorească ziua de naștere pe un pat de spital. ”Trebuia să fiu internat de vineri, 18 octombrie, la un spital pentru cei care suferă de dureri lombare de lângă Dormund, dar m-au trimis acasă pentru că n-au avut locuri. Probabil că s-au gândit să stau și eu lângă familie de ziua mea”, spune râzând, pentru Libertatea, Marcel Răducanu.

Apoi continuă: ”Am vorbit cu doctorii de acolo și mi-au spus să revin pe 6 noiembrie. Mă internez acolo nouă zile, stau până pe 15 noiembrie. Sper să mă simt mai bine după tratament”.

Din 1994, fostul atacant a deschi la Dortmund o Școală de Fotbal care-i poartă numele.

FOTO: Ciprian Iana (Libertatea)

