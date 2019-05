Mihai Leu, despre momentul în care a decis să fugă din țară. „La vamă, la Otopeni, ni le-au confiscat. A fost picătura care a umplut paharul”

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru life.ro, Mihai Leu a povestit despre momentul în care a decis să fugă din România, în anul 1987. Acesta a fost stabilit o perioadă în Germania. A revenit în țară după Revoluția din 1989.

„Au fost mai multe legate una de alta. În 1987, după ce m-am întors acasă după meci, am luat cu mine niște casetofoane. La vamă, la Otopeni, ni le-au confiscat. Le-am primit a doua zi. A fost picătura care a umplut paharul. Atunci am înțeles că nu pot trăi fără libertate. Și am plecat. A fost greu, dar am mers tot înainte”, a explicat Mihai Leu.

Întrebat despre ce înseamna să fii sportiv în vremea regimului comunist, Mihai leu a afirmat:

„Au fost foarte multe avantaje. În perioada aceea, ca sportiv aveam multe avantaje – financiar vorbind, plecam în străinătate tot timpul, aveam condiții mult mai bune. Dar nu te simțeai liber niciodată, simțeai că este cineva care mai tot timpul te urmărește – asta m-a și făcut să plec din țară. Perioada aceea a fost benefică sportului. Un sportiv care se vedea că este cât de cât talentat putea deja să se dedice în totalitate sportului. În ziua de astăzi este mai greu. Sportivii care au deja rezultate bune au un regim mai bun pentru a face sport de performanță. Sportul de performanță este o activitate căreia trebuie să i te dedici în totalitate. Nu poți să faci sport de performanță făcând antrenament doar când ai timp”.

