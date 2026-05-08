Berislav Gaso, membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom, s-a retras din cursă, dar insistă în continuare ca societatea să facă afaceri cu firme din Croația.

Gazele României pot ajunge la omul Rusiei

Gaso face presiuni ca Petrom să vândă gaze din Marea Neagră către firmele unui oligarh croat văzut drept omul Rusiei din Balcani, mai arată sursele.

Este vorba de omul de afaceri Pavao Vujnovac, proprietarul Energia Naturalis (ENNA) și al Prvo Plinarsko Društvo (PPD), cel mai mare importator și distribuitor de gaze naturale din Croația și unul dintre cei mai mari din Balcani.

De asemenea, Vujnovac a devenit recent acționarul majoritar al Fortenova.

Vujnovac are companii în Croația, Slovenia, Serbia, Ungaria, inclusiv România.

Acesta este apropiat de Rusia, importând gaze de la Gazprom. Legăturile sale cu Kremlinul au fost detaliate într-un raport din 2022 al fundației Konrad Adenauer din Austria, dar și de Centrul pentru Studiul Democrației pe CSD.eu.

Miza: 4 miliarde de metri cubi de gaze pe an

Petrom deține 51% din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, restul fiind deținut de compania de stat Romgaz. Perimetrul are circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze, iar extracția va începe de anul viitor.

Progresiv, producția din Neptun Deep va crește până la 8 miliarde de metri cubi de gaze anual. Din producția de 8 miliarde, Petrom va avea la dispoziție pentru comercializare o cantitate de 4 miliarde, restul fiind proprietatea Romgaz.

Noile cantități urmează să fie vândute de companie.

Lucrări de sute de milioane de euro

De asemenea, Gaso vrea ca Petrom să contracteze firma Crosco Integrated Drilling & Well Services pentru operațiuni în Marea Neagră, contractul vizat fiind de „sute de milioane de euro”, conform surselor ziarului.

Crosco este parte a grupului petrolier croat INA, controlat, la rândul său, în proporție de 49,1% de grupul maghiar MOL, în vreme ce 44,84% este deținut în companie de statul croat.

Crosco a fost înființată în anul 1952, iar pe site-ul său se laudă că are șapte platforme de forare.

Grupul maghiar MOL este, la rândul său, apropiat de Rusia, importând în continuare combustibili fosili din această țară, chiar și după invadarea Ucrainei.

Un raport publicat în Croația de Faktograf detalia legăturile dintre MOL, INA și PPD, dar și între aceste companii și politicieni croați și Kremlin.

Anterior, Gaso a lucrat la INA și a fost și director de explorare și producție la MOL.

Scandal în Austria

Gaso a pierdut sprijinul viitoarei șefe a OMV din Austria, după ce presa din această țară a preluat investigația Libertatea privind intențiile acestuia la nivelul Petrom.

Ziarul austriac Kurier a scris în 25 aprilie despre „dezastrul de imagine de la OMV”, compania fiind acuzată că nu a redus destul prețul carburanților în Austria, ceea ce a dus la un adevărat scandal politic la Viena. Publicația a preluat și informațiile privind conducerea Petrom.

Plecarea șefei Petrom, iminentă

Libertatea a scris că Christina Verchere, actuala șefă a Petrom, vrea să plece din fruntea companiei în luna septembrie.

Plecarea vine după ce directorul general al OMV, Alfred Stern, a anunțat că nu va mai candida la un nou mandat la conducerea companiei. Mandatul acestuia expiră la 31 august 2026.

Verchere își va depune mandatul odată ce noua șefă a OMV va prelua conducerea, conform surselor Libertatea.

Aceasta este Emma Delaney, un veteran care a activat 30 de ani în cadrul gigantului britanic BP, și care va prelua mandatul de la 1 septembrie 2026.

Petrom a precizat în urmă cu două săptămâni că Verchere are un mandat până în aprilie 2027 și nu comentează informații din surse neoficiale

Cine sunt românii favoriți

După abdicarea lui Gaso, favoriți pentru preluarea conducerii Petrom sunt Alina Popa – actualul director financiar al companiei și Radu Sorin Căprău – directorul de rafinare și distribuție al Petrom.

Se refac jocurile la conducerea Petrom, după dezvăluirile Libertatea: Viitorul șef al companiei va fi din nou un român, cine este luat în calcul
Berislav Gaso, Radu Sorin Căprău și Alina Popa

Petrom este una dintre cele mai mari și mai importante companii din România. Aceasta este singura care extrage țiței în România și produce și jumătate din necesarul de gaze. Petrom deține rafinăria de la Brazi, unde are și o centrală pe gaze.

De asemenea, are și cea mai întinsă rețea locală de benzinării. Concomitent, are stații de carburanți și în Moldova, Bulgaria și Serbia.

