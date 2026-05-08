Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Un incident dramatic a avut loc pe străzile din Liberec, nordul Cehiei, unde un bărbat a încercat să fugă de poliție. Șoferul avea o mână în ghips și se afla sub influența drogurilor.

Potrivit poliției, șoferul, care avea interdicție de a conduce, a fost surprins de o patrulă, care a încercat să-l oprească pentru un control de rutină.

Bărbatul a refuzat să oprească la semnalele luminoase și sonore ale poliției, accelerând în loc să încetinească.

„Acesta a răspuns semnalelor luminoase și sonore prin apăsarea pedalei de accelerație, continuând o cursă nebunească, în timpul căreia a pus în pericol mai mulți participanți la trafic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Iva Martínková.

În ciuda faptului că avea un braț imobilizat, bărbatul a condus cu viteză excesivă pe străzile orașului și prin câmpurile din împrejurimi. Urmărirea a durat câțiva kilometri, implicând două echipaje de poliție. În cele din urmă, ofițerii au reușit să oprească vehiculul.

Șoferul însă a refuzat să părăsească mașina, ceea ce i-a obligat pe agenți să recurgă la mijloace coercitive.

Testul de alcoolemie a fost negativ, dar bărbatul a refuzat să se supună testului antidrog. Totuși, acesta a recunoscut că a consumat pervitină cu câteva zile înainte. O percheziție a mașinii a scos la iveală un pliculeț cu o substanță cristalină albă, care, în urma unui test, s-a dovedit a fi metamfetamină.

Bărbatul a fost reținut și a petrecut noaptea în arestul poliției. A doua zi, i s-a adus la cunoștință că este suspect într-un caz de încălcare a unei decizii oficiale și de conducere fără permis.

Potrivit legii, recidivistul riscă acum o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE