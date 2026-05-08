„Copiii nopții”

Dictatura brutală a lui Nicolae Ceaușescu a transformat România în cel mai sărac și înapoiat stat din blocul estic.

Inspirat de Revoluția Culturală din China și regimul nord-coreean, a instaurat un regim bazat pe cultul personalității, teroare și control absolut asupra cetățenilor.

Pentru viziunea sa utopică, Ceaușescu a sacrificat bunăstarea poporului său, ducând țara într-o criză economică profundă.

Decăderea economică și măsurile draconice

Lipsa alimentelor esențiale, magazinele goale și locuințele neîncălzite au devenit o realitate cotidiană în România anilor 80.

Oamenii stăteau la cozi pentru alimente, sărăcia fiind cuvântul care îi caracteriza pe majoritatea dintre ei. Foto: Profimedia

În această țară agricolă, exista o lipsă de orice. Rafturile magazinelor erau goale, deoarece aproape toată producția era exportată. Oamenii mureau de foame, locuind în apartamente neîncălzite. Întreruperile de curent și gaze erau frecvente.

Populația trăia în sărăcie extremă. În plus, femeile între 15 și 25 de ani erau obligate să nască cel puțin 4 copii, iar avorturile și contraceptivele au fost interzise.

Femeile fără copii erau obligate să plătească un impozit de 10-15% din salariul lor.

Această politică a dus la numeroase tragedii, inclusiv la decese cauzate de avorturi ilegale și la o creștere a numărului de copii nedoriți și abandonați. Aceștia, la rândul lor, au fost stigmatizați de condițiile draconice din creșele de stat, unde, în cele din urmă, au ajuns…

Aceste metode au permis o reducere semnificativă a datoriilor. Dar costul lor social a fost extrem de mare.

Scânteia revoltei Timișoara

Prăbușirea regimului a început în 16 decembrie 1989, la Timișoara. Decizia de a-l transfera pe pastorul Laszlo Tokes, care milita împotriva regimului, a declanșat proteste masive.

Mulțimi tot mai mari s-au adunat pentru a-l susține, transformând Timișoara într-un focar al revoltei. În fața presiunii, autoritățile au recurs la violență.

Pe 17 decembrie, forțele armate au deschis focul asupra mulțimii, ceea ce a amplificat furia populară.

Protestele care au început la Timișoara au ajuns în frumosul oraș istoric Arad pe 16 decembrie, la câțiva kilometri de granița cu Ungaria, și apoi peste Carpați până în orașul transilvănean Cluj. Au circulat zvonuri incredibile. Au existat relatări despre 4.000 de oameni uciși la Timișoara, apoi 6.000. Unii chiar au estimat cifra la 40.000” – Paul Kenyon, în cartea „Copiii nopții: o istorie extraordinară a României moderne”

La întoarcerea din Iran, Ceaușescu a fost surprins să constate că situația din țară continua să se deterioreze. A început să dea vina pe toată lumea, de la minoritatea maghiară la spionii sovietici, dar nu și pe sine.

El și anturajul său au decis să pună capăt rebeliunii organizând un miting de susținere, unde urma să țină unul dintre discursurile sale înflăcărate.

Prăbușirea regimului

Ceaușescu a încercat să calmeze spiritele organizând un miting masiv pe 21 decembrie, în fața sediului Comitetului Central din București.

Însă, în timpul discursului său, mulțimea, „80.000 de oameni special aduși” a început să huiduie, marcând începutul sfârșitului pentru dictator.

La scurt timp după începerea discursului său, ascultătorii săi au început să huiduie, să fluiere și să-și exprime nemulțumirea. Deși cuplul prezidențial a încercat să reducă la tăcere mulțimea, nimeni nu le-a mai acordat atenție. În capitală au început ciocniri între forțele armate și poliție și demonstranți.

Acestea au devenit din ce în ce mai brutale de la o oră la alta. Baricadele au fost ridicate în tot orașul, iar grenadele cu gaze lacrimogene au fost folosite pentru a combate revoltații. De asemenea, a fost emis un ordin de deschidere a focului. Cu toate acestea, acesta a fost ulterior suspendat prin ordinul ministrului apărării, Vasile Milea. Aceasta avea să fie una dintre primele manifestări de rebeliune în rândurile lui Ceaușescu.

La scurt timp după aceea, Milea s-a sinucis. Mulți au refuzat însă să creadă. S-a răspândit zvonul că Ceaușescu însuși l-ar fi executat pe general.

Aceasta a marcat un alt punct de cotitură în revoluție. Militarii au început să se teamă pentru viața lor și s-au alăturat protestatarilor. Cuplul prezidențial și-a dat seama în cele din urmă că trebuie să fugă.

Protestele s-au extins rapid în întreaga țară, iar armata, inițial loială regimului, a început să se alăture revoluționarilor.

Capturarea și „procesul care a fost o farsă”

După ce au fugit cu elicopterul din București pe 22 decembrie, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost capturați în Târgoviște și transportați la proces într-o mașină blindată.

Totul s-a ținut în mare secret, temându-se de o încercare din partea unităților de Securitate, care încă luptau, de a elibera cuplul.

Procesul lor sumar, desfășurat în ziua de Crăciun, a fost o „farsă”. Cuplul a fost găsit vinovat de genocid și distrugerea economiei naționale.

Procesul în sine a fost o farsă. Pe lângă judecătorii militari, procurorii și avocatul cuplului, a fost adus și un pluton de execuție preselectat.

Apărarea era acolo doar pentru a pleda în numele lor pentru o sentință dreaptă, pe măsura acuzațiilor. Iar acea sentință era o consecință previzibilă – moartea prin împușcare. A fost executată imediat.

Cuplul urma să fie executat unul câte unul, dar Elena a refuzat să-și părăsească soțul în ultimele clipe ale vieții lor. Au murit împreună sub focul a aproape 100 de gloanțe trase la ordinul generalului Victor Stănculescu.

Vestea morții lor și o înregistrare video a procesului care le arăta trupurile au fost difuzate la televiziunea românească. Fostul cuplu prezidențial a fost înmormântat în morminte anonime în Cimitirul Ghencea.

Deși sfârșitul dictaturii părea să promită o schimbare, noile autorități conduse de Ion Iliescu au perpetuat multe dintre practicile fostului regim, dezamăgind speranțele românilor pentru o democrație autentică.

